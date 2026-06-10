Η οικογένεια του θύματος της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ απηύθυνε σήμερα έκκληση για ηρεμία, μετά από νύχτα βίαιων επεισοδίων που συντάραξαν την πόλη. Η αιματηρή επίθεση, που οι αρχές αποδίδουν σε άνδρα πρόσφυγα από το Σουδάν, πυροδότησε συγκρούσεις με ομάδες διαδηλωτών να στοχοθετούν μετανάστες, να πυρπολούν οχήματα και να βάζουν σε κίνδυνο κατοικίες, αναγκάζοντας ορισμένους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης προειδοποίησε τις διαδικτυακές πλατφόρμες να περιορίσουν τον διάχυτο λόγο μίσους και την παραπληροφόρηση που ενισχύουν το κύμα βίας. Οι τοπικές αρχές εντείνουν τις περιπολίες και καλούν σε συνεργασία για την άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τα αίτια της επίθεσης και τις ευθύνες που οδήγησαν στις ταραχές.



«Θέλουμε να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι οι χθεσινοβραδινές ταραχές δεν είναι ευπρόσδεκτες και η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός», τόνισε η οικογένεια του θύματος σε ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύθηκε μέσω μέλους της Βουλής της Βόρειας Ιρλανδίας.



«Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν μια εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή στη χώρα μας… Δεν θέλουμε αυτή η φρικτή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει εχθρότητα», τόνισε η οικογένεια.



Ο ύποπτος για την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος Χάντι Αλοντίντ, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, ο Στίβεν Όγκιλβι όπως κατονομάστηκε από τις αρχές, νοσηλεύτηκε με «σοβαρά τραύματα στα μάτια και σοβαρές εκδορές στην πλάτη και το πρόσωπό του», σύμφωνα με την αστυνομία. Έχασε το αριστερό του μάτι, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές.

Μετά τις ταραχές, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Ofcom, εξέδωσε προειδοποίηση σήμερα στις διαδικτυακές πλατφόρμες μετά τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ.



Η Ofcom ανακοίνωσε ότι έστειλε επιστολή στις πλατφόρμες σχετικά με «τον αυξημένο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, βίας και άλλων παραβιάσεων της βρετανικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της πρόσφατης πολιτικής αναταραχής στο Μπέλφαστ».



«Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αναμένουμε από εσάς να δράσετε χωρίς καθυστέρηση για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου», πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.



Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να οργανωθούν βίαιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε στο Μπέλφαστ προκάλεσε καταδίκες, με το βρετανικό κυβερνών Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί τον Έλον Μασκ – ιδιοκτήτη του Χ – ότι υποθάλπει διαιρέσεις.



Ο δισεκατομμυριούχος του τομέα της τεχνολογίας συνέχισε στη διάρκεια της νύκτας να προωθεί προτροπές για να βγουν οι άνθρωποι στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση, εξαιτίας της οποίας ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.