Ο Σπύρος Παπαδόπουλος θα μπορούσε να μην έχει ενσαρκώσει ποτέ τον εμβληματικό του ρόλο στην ιστορική κωμική σειρά του Mega, καθώς ένα γραφειοκρατικό κόλλημα με την ταυτόχρονη συμμετοχή του σε άλλη παραγωγή οδήγησε την κατάσταση στα άκρα.

Κατά τη διάρκεια κοινής τηλεοπτικής εμφάνισης με τη Ρένια Λουιζίδου στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο δημοφιλής ηθοποιός έφερε στο φως το άγνωστο βέτο που είχε θέσει αρχικά ο σταθμός, ανατρέποντας τα όσα γνωρίζαμε για το παρασκήνιο της θρυλικής παρέας.

«Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το «Εκμέκ παγωτό», υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω. Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν! Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το παρασκήνιο και η επιμονή της Δήμητρας Παπαδοπούλου

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος εξήγησε τη χαλαρότητα με την οποία αντιμετώπισε τότε το ενδεχόμενο να μείνει εκτός της παραγωγής, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η πίεση προς τα στελέχη του τηλεοπτικού σταθμού.

«Με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου είχαμε δέσει πολύ λόγω του ραδιοφώνου και μου λέει να το κάνω. Μετά είπαν από το κανάλι να μην το κάνω και λέω, εντάξει, δεν θα το κάνω. Δεν είχα κανέναν καημό που δεν θα το έκανα. Μετά μάλλον επέμεινε η Δήμητρα και είπε το κανάλι εντάξει», ανέφερε για το πώς τελικά ξεπεράστηκε το εμπόδιο.