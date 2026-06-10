Μόλις το 11% των Ευρωπαίων θεωρούν σήμερα τις ΗΠΑ σύμμαχο σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του European Council on Foreign Relations που διεξήχθη τον Μάιο σε 15 χώρες και δημοσιοποιήθηκε ενόψει G7 και ΝΑΤΟ. Το ποσοστό αυτό αποτελεί σαφή πτώση σε σχέση με το 16% πριν από έξι μήνες και το 22% του Νοεμβρίου 2024, σηματοδοτώντας ραγδαία επιδείνωση της εικόνας της Ουάσινγκτον στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Το 13% χαρακτηρίζει πλέον τις ΗΠΑ «ανταγωνιστική» και το 12% «αντίπαλο», δείγματα έντονης μεταστροφής στην αντίληψη περί συμμαχίας.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι οι πολίτες στις περισσότερες χώρες δεν πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα συντρέξουν σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης, προτιμώντας να στηριχθούν σε ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η τάση αυτή εμφανίζεται διασυνοριακά, ακόμη και σε χώρες όπου τα ακροδεξιά κόμματα έχουν επιρροή, όπως Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Σουηδία, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη απώλεια εμπιστοσύνης.



Η έρευνα καταγράφει παράλληλη στροφή προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας: οι Ευρωπαίοι είναι κατά μέσο όρο 4 ποσοστιαίες μονάδες πιο θετικοί στην αύξηση αμυντικών δαπανών σε σχέση με πέρυσι, ενώ το 47% υποστηρίζει κοινό δανεισμό της ΕΕ για χρηματοδότηση αμυντικών επενδύσεων.



Η στήριξη είναι ισχυρή σε Πορτογαλία, Δανία, Ολλανδία και Ισπανία. Ταυτόχρονα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για μείωση της εξάρτησης από αμερικανικά οπλικά συστήματα με υψηλά ποσοστά υπέρ «Αγοράζουμε Ευρωπαϊκά».



Ωστόσο η πλειονότητα δεν αποδέχεται περικοπές κοινωνικών δαπανών για να χρηματοδοτηθεί η άμυνα, με έντονη αντίθεση στην Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία. Οι αναλυτές της μελέτης συνδέουν την κρίση εμπιστοσύνης με τη ρητορική και τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ, τις απειλές απομάκρυνσης στρατευμάτων και ενέργειες που θεωρήθηκαν αποσταθεροποιητικές.



Το αποτέλεσμα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό που αναζητά μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και μειώνει την εξάρτηση από την παραδοσιακή αμερικανική ηγεμονία.