Ανατροπή στην ΕΠΣ Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, καθώς ο Μαζαράκης που υποστήριξε ο Ολυμπιακός νίκησε τον εκλεκτό της ΕΠΟ.

Οι «ερυθρόλευκοι» διαφωνούν σε πολλά με τον Μάκη Γκαγκάτση, πρόεδρο της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, να εξαπολύει βολές μετά την ανακοίνωση για την παραμονή του Στεφάν Λανουά στη θέση του επικεφαλής της ΚΕΔ.

Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες σημαίνει ότι αυτό θα φαίνεται και στις ΕΠΣ, όπως έγινε σε αυτή της Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, όπως υπήρξε ανατροπή.

Ο Μαζαράκης, τον οποίο υποστήριξε ο Ολυμπιακός, νίκησε τον εκλεκτό της ΕΠΟ, γεγονός που αν μη τι άλλο προκάλεσε ικανοποίηση στους ανθρώπους της ομάδας του Πειραιά.