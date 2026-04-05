Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Fuel Pass 3 ξεκίνησε, καθώς η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να δεχθεί τις πρώτες αιτήσεις αύριο, 6 Απριλίου. Το πρόγραμμα αφορά την κάλυψη μέρους του κόστους καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, καλύπτοντας περίπου το 75% των ιδιοκτητών οχημάτων στην Ελλάδα.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση και τα ποσά

Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2024. Για τους άγαμους το όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ.

Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή κατοικίας:

50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ στα νησιά. Μοτοσυκλέτες: 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές.

Ιδιαίτερα κερδισμένοι είναι οι κάτοχοι πετρελαιοκίνητων οχημάτων, καθώς θα επωφεληθούν τόσο από το Fuel Pass όσο και από την οριζόντια μείωση των 20 λεπτών στην αντλία του ντίζελ.

Πώς θα κάνετε την αίτηση στο vouchers.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 30 Απριλίου ακολουθώντας δύο δρόμους:

Ψηφιακά: Μέσω της διεύθυνσης https://vouchers.gov.gr/fuelpass με τους κωδικούς Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Μέσω ΚΕΠ: Με την επίδειξη του ΑΦΜ και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.

Κατά την υποβολή, ο χρήστης επιλέγει αν επιθυμεί την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στο κινητό του ή την κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό. Σημειώνεται ότι η επιλογή της τραπεζικής κατάθεσης «ψαλιδίζει» το τελικό ποσό κατά 10 ευρώ.

Χρήσιμες λεπτομέρειες για τους ιδιοκτήτες

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη. Σε περίπτωση ζευγαριών που διαθέτουν δύο διαφορετικά αυτοκίνητα, ο καθένας μπορεί να κάνει ξεχωριστή αίτηση, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Για όσους χρησιμοποιούν οχήματα με leasing, απαιτείται η ανάρτηση του συμβολαίου μίσθωσης στην πλατφόρμα. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, ταξί ή μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να έχει καταναλωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.