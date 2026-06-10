Ο Τάιλερ Μέιν, 59χρονος ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Sabretooth στην ταινία «X-Men», αποκάλυψε μέσω βίντεο στα social media ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και ξεκινά χημειοθεραπεία. Η ανακοίνωση έρχεται με ένα ισχυρό μήνυμα δημόσιας ευαισθητοποίησης: ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες είναι σπάνιος αλλά υπαρκτός και η σιωπή γύρω από αυτόν οδηγεί σε καθυστερημένες, χειρότερες διαγνώσεις.



Στο βίντεο ο Μέιν λέει «Έχω κάποια άσχημα νέα. Σήμερα ξεκινώ χημειοθεραπεία» και υπενθυμίζει ότι «ένας στους 750 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής του». Επισημαίνει ότι το πρόβλημα «σχεδόν δεν συζητιέται στους άνδρες», με αποτέλεσμα συχνά η νόσος να εντοπίζεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. «Θέλω να το αλλάξω αυτό», δηλώνει, καλώντας τους άνδρες να προσέχουν και να μιλούν για ό,τι ανησυχητικό εντοπίζουν στο σώμα τους.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης πλάνα από το νοσοκομείο ενώ ξεκινούσε τη θεραπεία και αναφέρθηκε στην αρχική του ντροπή και διάθεση να κρατήσει τη διάγνωση μυστική. Τελικά αποφάσισε την δημόσια ενημέρωση όταν έμαθε ότι πολλοί άνδρες διαγιγνώσκονται αργά επειδή υποβαθμίζονται τα συμπτώματα ή δεν αναζητείται ιατρική βοήθεια. Ο Μέιν ευχαρίστησε τη σύζυγό του, η οποία επέμεινε για την αφαίρεση του ογκιδίου, αφού αρχικά οι γιατροί φέρονται να είχαν υποβαθμίσει τις ανησυχίες του.



Ιατρικές πηγές υπενθυμίζουν ότι μόνο περίπου το 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού αφορά άνδρες, γεγονός που δεν σημαίνει όμως ότι ο κίνδυνος είναι αμελητέος. Η καθυστερημένη διάγνωση σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, ενώ ο έγκαιρος εντοπισμός συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη πιθανότητα ίασης. Οι ειδικοί συνιστούν ενημέρωση για τα πιθανά συμπτώματα — όπως εξόγκωμα στο στήθος, αλλαγές στο δέρμα ή έκκριση από τη θηλή — και άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Η δημόσια εξομολόγηση γνωστών προσώπων έχει συχνά πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ευαισθητοποίηση. Ο Μέιν κλείνει την ανάρτησή του με προτροπή: οι άνδρες να μην ντρέπονται, να ελέγχονται και να ζητούν δεύτερη γνώμη όταν χρειάζεται. Η ιστορία του αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και διαθεσιμότητα εξετάσεων που δεν θα αφήνουν την αντρική πλευρά της νόσου στο περιθώριο της συζήτησης.



Για το κοινό μήνυμα, ο ηθοποιός λέει με αποφασιστικότητα «Στο καλό, καρκίνε», ενώ υπογραμμίζει ότι ο στόχος του είναι να σπάσει το στίγμα και να συμβάλει ώστε ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες να εντοπίζεται νωρίτερα και να αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά.