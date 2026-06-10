Έντονο καλοκαιρινό μπουρίνι χτύπησε το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων το απόγευμα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε οπωροφόρα δέντρα και καλλιέργειες. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν γύρω στις 16:00 και κορυφώθηκαν μέσα σε περίπου μία ώρα, με ισχυρή βροχόπτωση, χαλαζόπτωση και θυελλώδεις ανέμους που κράτησαν μέχρι λίγο μετά τις 17:00.



Αντίστοιχα έντονη κακοκαιρία καταγράφηκε και στην Καστοριά, όπου το χαλάζι σκέπασε αυλές και δρόμους, προσδίδοντας στο τοπίο χειμωνιάτικο πρόσωπο.

Βίντεο από περιοχές των Ιωαννίνων και των γύρω νομών δείχνουν ορμητικά νερά να κατεβαίνουν από τα υψώματα, πλημμυρίζοντας οδούς και προκαλώντας βλάβες σε υποδομές. Προβλήματα σημειώθηκαν σε φωτεινούς σηματοδότες, με αρκετά σημεία να βραχυκυκλώνουν και να μένουν χωρίς ρύθμιση, γεγονός που οδήγησε σε τροχαίο με υλικές ζημιές μεταξύ τριών οχημάτων στη διασταύρωση της Πεδινής.

Στα Ιωάννινα καταγράφηκαν επίσης ζημιές σε στάσεις του Πανεπιστημίου και σε υπαίθριες εγκαταστάσεις.

Πολλοί αγρότες αναφέρουν σοβαρές απώλειες σε καλλιέργειες και οπωροφόρα, καθώς το μέγεθος του χαλαζιού και η ένταση της βροχής προκάλεσαν αποφύλλωση και θραύση καρπών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι Δήμοι βρίσκονται σε επιφυλακή, οργανώνοντας αυτοψίες και αποκαταστάσεις στα πιο πληγείσα σημεία, ενώ κλιμάκια τεχνικών εντοπίζουν φραγμένα φρεάτια και πλημμυρισμένα ρέματα.

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο προειδοποιεί για πρόσκαιρες νεφώσεις και μεμονωμένες βροχές ή όμβρους στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ιδιαίτερα τα ορεινά και ημιορεινά της δυτικής Στερεάς, της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας παραμένουν σε κίνδυνο για μεμονωμένες καταιγίδες το προσεχές διάστημα.

Οι κάτοικοι εφιστούν την προσοχή σε οδηγούς και πεζούς, αποφεύγοντας διαδρομές με χαμηλά σημεία και πλημμυρισμένους δρόμους. Οι τοπικές αρχές συνιστούν να τηρούνται οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να ενημερώνονται οι πολίτες μέσω των επίσημων καναλιών για τυχόν νέα έκτακτα μέτρα.

Η αποκατάσταση των ζημιών και η εκτίμηση του κόστους για τις αγροτικές απώλειες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, μετά τις αυτοψίες των ειδικών.