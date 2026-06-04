Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τα Ιωάννινα την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το καλοκαιρινό σκηνικό σε φθινοπωρινό. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές της πόλης, με δρόμους να πλημμυρίζουν και δέντρα να καταρρέουν.

Το ισχυρό μπουρίνι σύμφωνα με το epirusgate εκδηλώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες και συνεχίστηκε κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα, με τη συννεφιά και τις καταιγίδες να κυριαρχούν στην περιοχή.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Βοτανικού και στην οδό ΚΑ΄ Φεβρουαρίου, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε μέσα σε λίγα λεπτά συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν για ακόμη μία φορά την αγανάκτησή τους για τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα απορροής των ομβρίων, επισημαίνοντας ότι κάθε έντονη βροχόπτωση οδηγεί σε παρόμοιες καταστάσεις με πλημμύρες και ζημιές.

Δέντρα κατέρρευσαν από τους ισχυρούς ανέμους

Οι θυελλώδεις άνεμοι που συνόδευσαν το μπουρίνι προκάλεσαν και πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία των Ιωαννίνων.

Σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά, μεγάλο δέντρο κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Η σφοδρότητα των ανέμων αιφνιδίασε κατοίκους και διερχόμενους οδηγούς, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στην απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων από το οδικό δίκτυο.