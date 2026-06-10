Η Κατερίνα Βρανά κατήγγειλε δημόσια τις συνθήκες που αντιμετώπισε ως άτομο με αναπηρία στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης, όταν έχασε την ανταπόκρισή της για Αθήνα.

Η stand-up comedian είχε ανεβάσει βίντεο στο Instagram τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, περιγράφοντας την κατάσταση που αντιμετώπισε. Δύο μέρες αργότερα, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Με αγνοούσαν, δεν μιλούσαν αγγλικά»

Η Κατερίνα Βρανά εξήγησε ότι η καθυστέρηση της πτήσης από το Σίδνεϋ την ανάγκασε να χάσει τη σύνδεση για Αθήνα, χωρίς κανείς να την ειδοποιήσει ή να της προτείνει εναλλακτική. «Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα γιατί είναι πρωινή εκπομπή, αλλά ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει τόση δυσκολία», δήλωσε.

Το πρόβλημα επικοινωνίας ήταν, σύμφωνα με την ίδια, κεντρικό: «Με αγνοούσαν, δεν μιλούσαν αγγλικά ή αν μιλούσαν δεν μιλούσαν αρκετά καλά για να συνεννοηθώ».

Χωρίς αμαξίδιο, χωρίς καρέκλες, στο πάτωμα

Στο βίντεο που είχε αναρτήσει, η Κατερίνα Βρανά περιέγραφε πώς το προσωπικό αρνούνταν να εξηγήσει τι συνέβαινε ή να προτείνει λύση, ενώ αναγκάστηκαν να περπατήσουν μόνοι τους ως το γραφείο ανταποκρίσεων. Εκεί δεν υπήρχαν καρέκλες: «Κάθισα στο πάτωμα και ήταν πανβρώμικο», ανέφερε.

Τα αμαξίδια υπήρχαν, αλλά μόνο για προσωρινή χρήση. «Υπήρχαν αμαξίδια, αλλά ήταν καθαρά μεταβατικά. Δεν μπορούσαν να σου δώσουν ένα να το κρατήσεις για την ώρα που θα μείνεις στο αεροδρόμιο», εξήγησε.

Τελικά, η αλλαγή πτήσης έγινε με πληροφορίες που έλαβε από τον ταξιδιωτικό της πράκτορα στην Αυστραλία και όχι από το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια αντιμετώπισε δυσκολίες και για να φτάσει στη νέα πύλη επιβίβασης.

«Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο»

Η ίδια έκλεισε τη δήλωσή της με άμεσο τρόπο: «Είναι προβληματικό, εγώ δεν καταλαβαίνω… Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο να είναι διεθνές αεροδρόμιο και να μην μπορούν να μιλήσουν άλλη γλώσσα από την εγχώρια, δηλαδή, συγγνώμη, χ*σε με».

Στο αρχικό της post, η ίδια είχε ζητήσει από τα αεροδρόμια να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε ξένες γλώσσες, «ειδικά όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το πρόγραμμα», ενώ κατέταξε το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης δίπλα στο Βερολίνο και το Κάιρο στα χειρότερα που έχει επισκεφθεί σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.