Συνεχίζονται και σήμερα οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026.

Σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, μπορούν να κάνουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Υπενθυμίζεται, πως μετά την αίτηση χρειάζεται ένα 48ωρο για να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να πιστωθούν τα χρήματα, και καθώς τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα οι τράπεζες δεν θα λειτουργούν, έτσι θα υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση.

Όσοι υπέβαλαν χθες αίτηση με βάση το ΑΦΜ τους θα πάρουν τα χρήματα – το πιο πιθανό σενάριο – μέχρι αύριο, Μ. Πέμπτη.

Πότε ανοίγει για όλους η αίτηση για το Fuel Pass

Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Τα ποσά αναλυτικά

Τα ποσά του Fuel Pass ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.