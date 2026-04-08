Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 15% στις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για παράταση του τελεσιγράφου προς το Ιράν, την πρόθεση της Τεχεράνης να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις και τη δήλωση του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ότι τίθεται σε ισχύ κατάπαυση του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή «με άμεση ισχύ». Οι εξελίξεις αυτές ανακούφισαν τις αγορές, με τους δείκτες στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές να καταγράφουν ισχυρά κέρδη στις πρώτες συναλλαγές.

Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια.

Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια.

Υποχώρησαν έτσι κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων, σε κλίμα ευφορίας για την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από πέντε εβδομάδες.

Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο (+4%), όπως και ο Kospi σε αυτό της Σεούλ (+5,94%).