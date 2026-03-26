Η VIPA GROUP προχώρησε σ’ ένα αποφασιστικό βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των εσωτερικών της διαδικασιών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή της για ένα πιο βιώσιμο, κυκλικό και πράσινο μέλλον. Συνεργάστηκε επιτυχώς με την BEWISE για την υλοποίηση νέου ERP. Με τη δραστηριότητα του Ομίλου να αναπτύσσεται ταχύτατα και τις λειτουργικές απαιτήσεις να διαφοροποιούνται ανά γεωγραφία, η διοίκηση επένδυσε σε μια σύγχρονη πλατφόρμα ERP με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, διευρυμένο έλεγχο στη λειτουργία αλλά και τη λήψη πιο στοχευμένων αποφάσεων.

Η λύση βασίστηκε σε τεχνολογίες της Microsoft, με βασική υλοποίηση το Microsoft Dynamics 365 Business Central. Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκαν βασικές δυνατότητες για την εμπορική, οικονομική και παραγωγική διαχείριση. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ενιαίο σύστημα reporting με Microsoft Power BI, παρέχοντας στη διοίκηση ολοκληρωμένες αναλύσεις κερδοφορίας (P&L) σε επίπεδο Ομίλου.

Κομβικό μέρος της υλοποίησης αποτέλεσε το WMS (Warehouse Management System), με διαχείριση κινήσεων αποθήκης μέσω mobile handhelds και πλήρη διασύνδεση με το ERP, ώστε οι ροές picking/packing, παραλαβών, εσωτερικών μετακινήσεων και απογραφών να εκτελούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια και έλεγχο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου στηρίχθηκε στην τεχνογνωσία της BEWISE, στην εκτενή εμπειρία της σε έργα Microsoft Dynamics 365 Business Central και στη στενή συνεργασία της ομάδας υλοποίησης με τα στελέχη του VIPA GROUP. Η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει σχεδιαστεί ως βάση για σταδιακό roll-out και σε άλλες χώρες, υποστηρίζοντας τη στρατηγική του ομίλου για ενοποίηση διαδικασιών και ενιαία εικόνα σε διεθνές επίπεδο.

«Η μετάβαση στο νέο ERP κύλησε πραγματικά ομαλά. Από το go-live και μετά, η λειτουργία συνέχισε σταθερά, χωρίς “εκπλήξεις”, και η συνεργασία με την ομάδα της BEWISE ήταν άμεση και ουσιαστική σε κάθε βήμα. Είναι μια υλοποίηση που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια και το επόμενο rollout στις χώρες του εξωτερικού που έχουμε παρουσία» υπογραμμίζει ο κ. Χάρης Χατζηδαμιανός από την VIPA GROUP.