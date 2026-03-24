Η delta Group ολοκλήρωσε και παρέδωσε το νέο concept κατάστημα της NEF-NEF στη Λάρισα, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητά της να υλοποιεί απαιτητικά retail projects με ταχύτητα, ακρίβεια και υψηλά κατασκευαστικά standards.

Το έργο περιλάμβανε την πλήρη κατασκευαστική υλοποίηση του concept, με την delta Group να αναλαμβάνει το σύνολο της εκτέλεσης, του συντονισμού και της παράδοσης, βάσει των προδιαγραφών σχεδιασμού του brand.

Με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, την πιστή εφαρμογή του concept και την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, το νέο κατάστημα δημιουργεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό retail περιβάλλον, ενισχύοντας τόσο την εμπειρία του πελάτη όσο και την εμπορική δυναμική του σημείου.

Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου τοποθετεί τη delta Group ως έναν αξιόπιστο execution partner για brands που επενδύουν στην ανάπτυξη του φυσικού τους δικτύου.

Launch νέου business unit: Delta Retail Fit-Outs

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, η delta Group ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου business uni delta Retail Fit-Outs, με αποκλειστική στόχευση την υλοποίηση εμπορικών χώρων σε όλη την Ελλάδα.

Το νέο unit εστιάζει σε:

πλήρη κατασκευαστική υλοποίηση retail concepts (fit-out execution)

ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις καταστημάτων

rollout έργων για αλυσίδες (multi-site execution)

turnkey παραδόσεις με έλεγχο κόστους και χρόνου

Η delta Group έρχεται να καλύψει ένα σαφές κενό στην αγορά: αξιόπιστη και γρήγορη υλοποίηση retail έργων, χωρίς αποκλίσεις από το concept και τα deadlines των brands.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του νέου τομέα, η Delta Group έχει ήδη προχωρήσει σε νέα συνεργασία, με την κατασκευή του showroom της Taff Caffe να βρίσκεται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ζήτηση για εξειδικευμένες υπηρεσίες retail fit-out.

Η στρατηγική της Delta Group επικεντρώνεται στη συνεργασία με brands που επιδιώκουν:

ταχεία ανάπτυξη δικτύου

υψηλή ποιότητα κατασκευής

συνέπεια στην υλοποίηση concept σε πολλαπλά σημεία

Το έργο της NEF-NEF αποτελεί την αρχή ενός pipeline έργων που ήδη διαμορφώνεται.

«Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε τον βασικό συνεργάτη για brands που θέλουν να αναπτυχθούν γρήγορα και σωστά στην ελληνική αγορά. Δεν σχεδιάζουμε — εκτελούμε με ακρίβεια και παραδίδουμε αποτέλεσμα. Η delta Group δραστηριοποιείται στους τομείς των fit out retail stores, του real estate και της ανέγερσης ακινήτων, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα, την ταχύτητα υλοποίησης και τη δημιουργία υπεραξίας