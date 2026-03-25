Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, και ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει νωρίτερα, όχι όμως αργότερα.
Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε κρατήσεις και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.
Πώς υπολογίζεται
Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό είναι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.
Αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε όλο το διάστημα:
- Δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό (αν αμείβεται με μισθό)
- Ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο)
Αν εργάστηκε μικρότερο διάστημα, δικαιούται αναλογία, δηλαδή:
- 1/15 του μισού μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες εργασίας
- Αν εργάστηκε λιγότερο από 8 ημέρες, λαμβάνει το αντίστοιχο κλάσμα