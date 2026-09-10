Η Τέιλορ Σουίφτ απέκτησε πλέον τη δική της «παρουσία» και στον κόσμο της επιστήμης, καθώς ερευνητές έδωσαν το όνομά της σε τέσσερα νέα είδη εντόμων που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.

Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside ανακοίνωσε ότι τα έντομα εντάχθηκαν σε ένα νέο γένος με την ονομασία Swiftiephylus, εμπνευσμένο από τη διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και το φανατικό κοινό της, τους Swifties.

Τα τέσσερα έντομα που πήραν το όνομα της σταρ

Οι επιστήμονες αναγνώρισαν τέσσερα νέα είδη μέσα στο γένος Swiftiephylus, τα οποία ονομάστηκαν:

Swiftiephylus taylorae

Swiftiephylus amator

Swiftiephylus intrepidus

Swiftiephylus poetorum

Οι ονομασίες τους συνδέονται με τη λατινική εκδοχή του ονόματος Taylor και με τρία από τα γνωστά άλμπουμ της τραγουδίστριας:

«Lover»

«Fearless»

«The Tortured Poets Department»

Έντομα με «ξανθά μαλλιά και κόκκινα χείλη»

Τα συγκεκριμένα έντομα ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών και είναι φυτοφάγα.

Η επιστήμονας και υποψήφια διδάκτορας Σάρα Σρέντερ, μία από τις συγγραφείς της επιστημονικής δημοσίευσης, εξήγησε ότι η επιλογή του ονόματος δεν έγινε μόνο λόγω της προσωπικής της αγάπης για τη μουσική της Σουίφτ, αλλά και λόγω της εμφάνισης των εντόμων.

Τα έντομα διαθέτουν ανοιχτόχρωμο σώμα με κοκκινοπορτοκαλί σχηματισμούς, οι οποίοι θυμίζουν τα άνθη του φυτού Allocasuarina.

Η Σρέντερ ανέφερε ότι η εμφάνισή τους της θύμισε το χαρακτηριστικό στυλ της Τέιλορ Σουίφτ, με τα ξανθά μαλλιά και τα κόκκινα χείλη.

«Αυτά τα έντομα είναι ανοιχτοκίτρινα, με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στην επιστημονική εργασία τα περιγράφει ως «ξανθά».

Στόχος να τραβήξουν την προσοχή στη βιοποικιλότητα

Η επιλογή του ονόματος της παγκόσμιας μουσικής σταρ έχει και έναν ευρύτερο επιστημονικό στόχο.

Η Σάρα Σρέντερ ελπίζει ότι η δημοσιότητα γύρω από τα νέα είδη θα βοηθήσει να αυξηθεί το ενδιαφέρον για την προστασία των εντόμων και τη σημασία της βιοποικιλότητας.

«Ως φανατική θαυμάστρια της Σουίφτ όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε απόλυτα αυθεντικό να την τιμήσω με αυτόν τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί», ανέφερε.

Ανακαλύφθηκαν πριν από δεκαετίες και περίμεναν την ταυτοποίησή τους

Παρά το γεγονός ότι τα έντομα ανακοινώθηκαν μόλις τώρα, η ανακάλυψή τους έγινε αρκετά χρόνια πριν.

Τα δείγματα συλλέχθηκαν μεταξύ 1995 και 2004 στο πλαίσιο προγράμματος μελέτης της βιοποικιλότητας από Αμερικανούς και Αυστραλούς ερευνητές.

Τότε συγκεντρώθηκαν περίπου 50.000 δείγματα, τα οποία χρειάστηκαν χρόνια για να εξεταστούν, να ταξινομηθούν και να ταυτοποιηθούν επιστημονικά.

Έτσι, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη συλλογή τους, τέσσερα μικροσκοπικά έντομα απέκτησαν επίσημη επιστημονική ταυτότητα – και ένα όνομα εμπνευσμένο από μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ του κόσμου.