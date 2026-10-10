Ο κυκλώνας Ισαΐας αποδυναμώθηκε στην κατηγορία 1 αφού έφτασε στην ξηρά κοντά στο Ντέστιν, στη Φλόριντα, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ωστόσο παράλληλα για τον κίνδυνο να υπάρξουν καταιγίδες και πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ο κυκλώνας βρισκόταν περίπου 105 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Πάναμα Σίτι στη Φλόριντα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα, επισήμανε το NHC στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του.

Η υπηρεσία, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters προειδοποίησε για το ενδεχόμενο απειλητικής καταιγίδας στην ακτή στον Κόλπο του Μεξικού και για επικίνδυνες συνθήκες κυκλώνα και ξαφνικές πλημμύρες καθώς θα προχωράει προς την ενδοχώρα.

Ο κυκλώνας αναμένεται να διασχίσει την Αλαμπάμα και να περάσει στην Κοιλάδα του Τενεσί στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Σχεδόν 380.000 άνθρωποι στη Φλόριντα και πάνω από 210.000 στην Αλαμπάμα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα από την ώρα που η καταιγίδα έφτασε στη στεριά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.

«Στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα έχει εγκριθεί η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί ότι ομοσπονδιακοί πόροι είναι διαθέσιμοι για την ανταπόκριση στον Ισαΐας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Φλόριντα συνέστησαν στους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία εκεί όπου βρίσκονται και να επαγρυπνούν για συνθήκες κυκλώνα στον βορρά της πολιτείας μετά την άφιξη του Ισαΐας στη στεριά ως κυκλώνα κατηγορίας 2.