Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της προβατίνας «Πόπη» στον Τύρναβο, καθώς το ζώο, που είχε μεγαλώσει υπό τη φροντίδα φιλόζωων από τότε που ήταν μωρό, βρέθηκε νεκρό. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και θλίψη, ενώ οι άνθρωποι που είχαν αναλάβει τη φροντίδα της κάνουν λόγο για εμπλοκή ατόμων που χαρακτηρίζουν «κακομαθημένα πλουσιόπαιδα», καταγγέλλοντας όσα συνέβησαν στις αρμόδιες αρχές.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η Άννα Ξενοπούλου, η οποία είχε αναλάβει τη φροντίδα της «Πόπης» όταν τη βρήκε σε πολύ μικρή ηλικία. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της, η προβατίνα βρέθηκε νεκρή «σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο», ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της αστυνομίας.

Στην ίδια ανάρτηση, η Άννα Ξενοπούλου εξέφρασε την οργή της για όσους, όπως καταγγέλλει, έσπευσαν να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με την εξαφάνιση του ζώου. «Όχι δεν ήταν Ρομά… δεν ήταν άτομα φτωχά που πεινούσαν… Ήταν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα με μορφωμένους γονείς που νομίζουν ότι η πόλη αυτή τους ανήκει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι υπάρχουν μάρτυρες που έχουν καταθέσει στοιχεία στις Αρχές, επισημαίνοντας πως η υπόθεση διερευνάται από την αστυνομία. «Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας υπάρχουν μάρτυρες που κατέθεσαν ακράδαντα στοιχεία μιας και η Πόπη μας βρέθηκε σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο!!!», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η αγωνία για την εξαφάνιση της «Πόπης» είχε αποτυπωθεί σε ένα συγκινητικό μήνυμα της Άννας Ξενοπούλου, η οποία εξέφραζε την ελπίδα ότι η αγαπημένη τους προβατίνα θα επέστρεφε στο σπίτι της: «Σε αγαπάμε πολύ Πόπη και σε περιμένουμε πίσω σπίτι μας».

Σε άλλη ανάρτησή της, η Άννα Ξενοπούλου εξέφρασε την οργή και την αγανάκτησή της για την υπόθεση, στρέφοντας τα πυρά της προς όσους δεν δείχνουν σεβασμό ούτε ενσυναίσθηση απέναντι στα ζώα.

«Αναρωτιέμαι… Όλοι εσείς οι μορφωμένοι του Τυρνάβου… τι άραγε μαθαίνετε στα παιδιά σας; Ούτε καν τα βασικά; Μόνο να φέρνουν καλούς βαθμούς στο σπίτι θέλετε και να γίνονται καθηγητές, δικηγόροι και λογιστές; Μηδέν ενσυναίσθηση… Μπαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε στο βιος του άλλου και το ρημάζουμε;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, η Άννα Ξενοπούλου υπογράμμισε πόσο έντονα βιώνει όσα συνέβησαν, τονίζοντας: «Δεν είμαι άνθρωπος που υποστηρίζω τη βία ούτε έχω κάνει κακό σε κανέναν… Όμως αν πειράξεις τα παιδιά μου, δίποδα ή τετράποδα, μπορώ να γίνω θηρίο!».