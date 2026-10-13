Καθημερινό φαινόμενο αποτελούν πλέον οι επιθέσεις που δέχονται τα κοπάδια στην περιοχή του Νευροκοπίου από αρκούδες, προκαλώντας έντονο φόβο στην τοπική κοινωνία.

Κτηνοτρόφος της περιοχής ο οποίος μίλησε το πρωί της Τρίτης 13/10 στο Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε πως έχει χάσει πάνω από 200 πρόβατα από τις επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάμερες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» επιβεβαιώνουν την παρουσία πολυάριθμων αρκούδων στην περιοχή.

«Σε όλα τα χωριά άρχισαν και μπαίνουνε αρκούδες. Εμένα μου έκανε πάνω από 200 ζώα ζημία. Τα έχει πιάσει η κάμερα της “Καλλιστώ”. Μια αρκούδα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή πάνω από δέκα χρονών, θα πάρει ένα, θα φύγει. Οι μικρές οι αρκούδες που είναι 7-8 χρονών, το θάνατο το έχουν για παίξιμο, για παιχνίδι», δήλωσε.

Η κατάσταση που επικρατεί έχει επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητα των κατοίκων στα γύρω χωριά της περιοχής, οι οποίοι αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν μετά το σούρουπο, φοβούμενοι μια επικίνδυνη συνάντηση με τα ζώα που αναζητούν εύκολη τροφή λόγω έλλειψης φυτικής τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν δραστικότερα μέτρα προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι αρκούδες και να διασωθούν τα κοπάδια ζώων.