Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία δεν περιορίζεται στις πληγείσες περιοχές, καθώς το νέφος καπνού έχει διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα και πλέον εντοπίζεται ακόμη και πάνω από την Ελλάδα. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τα δορυφορικά δεδομένα που αναλύει η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Αμοιρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι οι καταγραφές αποτυπώνουν την κίνηση του καπνού από την περιοχή του Μπορντό προς τον Ατλαντικό Ωκεανό, αλλά και τη μεταφορά του πάνω από τη Μεσόγειο μέχρι και την Ελλάδα.

«Αυτό που βλέπουμε αυτές τις ημέρες στη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι μόνο ένα μεγάλο επεισόδιο δασικών πυρκαγιών. Είναι και ένα σοβαρό επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η θερμική ενέργεια που αναπτύσσεται στις μεγάλες πυρκαγιές ωθεί τον καπνό σε μεγαλύτερα ύψη, επιτρέποντάς του να διανύει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Όπως σημείωσε, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας επικρατούν ισχυρότεροι άνεμοι, οι οποίοι μεταφέρουν τα αιωρούμενα σωματίδια σε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την εστία τους.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσω των σταθμών του στο Παγγαίο και στα Αντικύθηρα δείχνουν ότι το νέφος καπνού βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα σε ύψος μεγαλύτερο των δύο χιλιομέτρων. «Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τόνισε ο κ. Αμοιρίδης.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση του καπνού ακόμη και σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, καθώς οι σταθμοί είναι εξοπλισμένοι με λέιζερ υψηλής ισχύος που εντοπίζουν τη θέση του μέσα στην ατμόσφαιρα.

Αναφερόμενος στις συνέπειες των μεγάλων δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ότι αυτές δεν επηρεάζουν μόνο άμεσα την ποιότητα του αέρα. Όπως είπε, σε ακραίες περιπτώσεις ο καπνός μπορεί να ανέλθει μέχρι και στη στρατόσφαιρα, παραμένοντας εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και προκαλώντας επιδράσεις στο κλίμα.

Ο Βασίλης Αμοιρίδης υπογράμμισε ακόμη ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σωματιδίων καταγράφονται στις περιοχές όπου εκδηλώνονται οι πυρκαγιές, ενώ όσο το νέφος απομακρύνεται, η συγκέντρωσή τους μειώνεται σταδιακά.

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει αναπτύξει σύστημα προσομοίωσης και πρόγνωσης της εξάπλωσης του καπνού από πυρκαγιές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο δορυφορικά δεδομένα και μετεωρολογικές προβλέψεις.

Χάρη σε αυτό το σύστημα, οι επιστήμονες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεχώς την πορεία του νέφους και να εκτιμούν ποιες περιοχές είναι πιθανό να επηρεαστούν κατά τις επόμενες ώρες και ημέρες.