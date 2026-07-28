Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη έχουν αναδείξει εικόνες αλληλεγγύης, με πολίτες να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις πληγείσες περιοχές. Ωστόσο, η έκταση της καταστροφής έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από την κλιματική κρίση και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, με τη σύγκρουση να κορυφώνεται σε Ισπανία και Γαλλία.

Στη Γαλλία, κοινότητες υποδέχθηκαν κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ στην Ισπανία γείτονες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να περιορίσουν τις φλόγες που απειλούσαν κατοικίες. Παράλληλα, αγρότες παραβίασαν περιορισμούς προκειμένου να συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία για τη διαχείριση των πυρκαγιών

Στην Ισπανία, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση να περάσει η διαχείριση των πυρκαγιών στην περιφέρεια της Μαδρίτης υπό εθνικό συντονισμό. Η συντηρητική περιφερειάρχης της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο, ζήτησε την κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, γεγονός που επέτρεψε την παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

Όπως αναφέρουν οι New York Times πολιτικοί του κεντροαριστερού χώρου χαρακτήρισαν την εξέλιξη ένδειξη αποτυχίας της συντηρητικής κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος στην περιφέρεια. Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Μαδρίτη αναγκάστηκε να βασιστεί στην ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών των ενόπλων δυνάμεων, εξαιτίας εργασιακών διαφορών αλλά και περικοπών στον προϋπολογισμό των περιφερειακών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Μείωσαν τους φόρους για τους πλούσιους, περικόπτουν τις δημόσιες υπηρεσίες και μετά ζητούν από την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο δήλωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση της καταστροφής και όχι η πολιτική αντιπαράθεση.

«Ο πρώτος ανόητος που θα σταθεί εμπόδιο και θα επιχειρήσει να οξύνει την κατάσταση, θα το έχει στη συνείδησή του», δήλωσε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

Πυρά κατά του Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχεται επικρίσεις τόσο από την Αριστερά όσο και από τη Δεξιά για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του διαχειρίστηκε την κρίση.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, Ζορντάν Μπαρντελά, υποστήριξε ότι οι αρχές καθυστέρησαν να αναπτύξουν το στρατιωτικό αεροσκάφος Airbus A400M, το οποίο έχει προσαρμοστεί για τη ρίψη επιβραδυντικού υγρού στις πυρκαγιές.

«Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να αποφύγει να απαντήσει στους Γάλλους για την καθυστέρηση στη χρήση του Airbus A400M και για την έλλειψη πόρων που διατέθηκαν στην πολιτική προστασία», ανέφερε σε ανάρτησή του την Παρασκευή.

Αντίστοιχη κριτική άσκησε και ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένος» με την καθυστέρηση που, όπως εκτιμά, σημειώθηκε.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζεόν απάντησε ότι η πολεμική αεροπορία και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας συνεργάστηκαν άμεσα με την Airbus, προκειμένου να δοκιμάσουν το αεροσκάφος και να το θέσουν σε επιχειρησιακή λειτουργία.

«Η προσαρμογή του A400M είναι λίγο πιο χρονοβόρα και πολύ πιο σύνθετη από ένα παιδικό σετ Lego (ή από τα σχόλιά σας στο X)», σχολίασε απευθυνόμενη στον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Μακρόν: «Η δυσκολότερη κατάσταση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Κατά την επίσκεψή του στο Μπορντό τη Δευτέρα, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι κατανοεί την οργή των πολιτών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, επιδιώκοντας παράλληλα να μετριάσει τις προσδοκίες.

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η δυσκολότερη που έχουμε καταγράψει ποτέ, η δυσκολότερη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.