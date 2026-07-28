Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες συνεχίζουν να καίνε τεράστιες εκτάσεις δασών, ενώ ένας νέος ισχυρός καύσωνας απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ότι μία από τις μεγάλες πυρκαγιές στα νοτιοδυτικά της χώρας έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέτωπο που καίει κοντά στο Μπορντό εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτο.

Κατά την επίσκεψή του σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων στο Μπορντό, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. «Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε.

Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Ζιρόντ έχει κατακάψει μέσα σε έξι ημέρες περίπου 420.000 στρέμματα δασικής έκτασης, έχει αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει καταστρέψει τουλάχιστον 240 κατοικίες.

Παράλληλα, η μικρότερη πυρκαγιά στη γειτονική περιοχή Λαντ έχει πλέον περιοριστεί, αν και είχε προκαλέσει την απομάκρυνση περισσότερων από 30.000 κατοίκων.

«Παραμένει ενεργή και πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες», προειδοποίησε ο Εμανουέλ Μακρόν, αποδίδοντας την κατάσταση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία οι πυρκαγιές που μαίνονται δυτικά της Μαδρίτης εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα, με περίπου 60.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να θέσουν υπό έλεγχο τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, λίγες ώρες πριν οι άνεμοι στραφούν σε νότιους, γεγονός που ενδέχεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τις φωτιές.

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, χαρακτήρισε τις επόμενες ώρες «απολύτως καθοριστικές» για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες. «Τα χάσαμε όλα. Είχαμε αυτό το κάμπινγκ, είχαμε ακόμη ένα και τα χάσαμε όλα. Δεν μας έμεινε τίποτα», είπε η Μαρία Άνχελες Κανιέτε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η κατεύθυνση του ανέμου αναμένεται να αλλάξει σήμερα το μεσημέρι, επομένως οι πυροσβέστες «θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την προέλαση της πυρκαγιάς (…) εκμεταλλευόμενοι το περιθώριο έως τις 12!00 το μεσημέρι», δήλωσε ο Φραν Μαρτίν Αγκίρε εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

«Η σημερινή ημέρα, όπως και η χθεσινή, θα είναι απολύτως καθοριστικής σημασίας», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα, σημειώνοντας ότι ελπίζει «η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο», ενώ έκανε λόγο για «πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις» από αύριο, Τετάρτη.

Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν, «τη μεγαλύτερη» δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι επόμενες ώρες «είναι δύσκολες» καθώς αναμένεται «αύξηση της θερμοκρασίας», προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χθες Δευτέρα, κατά την επίσκεψή του σε κέντρο συντονισμού στην περιφέρεια της Βαλένθια.

Αν και «η προέλαση της πυρκαγιάς» περιορίστηκε στη διάρκεια της νύκτας της Κυριακής προς Δευτέρα, ακόμη «δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», υπογράμμισε η νομαρχία της περιφέρειας της Μαδρίτης, σύμφωνα με την οποία «τρία μέτωπα» παραμένουν ενεργά.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μικρά σημάδια βελτίωσης: ορισμένοι από τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Σε μια ομιλία αφιερωμένη στα «κλιματικά καταφύγια» που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι αυτές οι πρωτοφανείς σε έκταση πυρκαγιές είναι «η πιο οδυνηρή έκφραση μιας κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

«Πλέον δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα», υπογράμμισε δηλώνοντας ότι «περισσότερα από 1.700.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην Ισπανία από την αρχή του έτους».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα από τις πυρκαγιές κοντά στη Βαλένθια, όπου ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και περισσότερα από 70.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενισχύει τη Γαλλία με επιπλέον αεροσκάφη πυρόσβεσης, τα οποία προστίθενται σε εκείνα που ήδη επιχειρούν στην Ισπανία. Ωστόσο, η αρμόδια επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χάτζα Λαχμπίμπ, προειδοποίησε ότι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι δοκιμάζονται, καθώς υπάρχει φόβος πως σύντομα θα χρειαστεί να συνδράμουν και άλλες χώρες.

«Ακραίες συνθήκες αναμένονται στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχία, πέρα από τη Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο, όπου η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας από σήμερα», δήλωσε.

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές είναι αποκαρδιωτικές, με καμένα δάση, ζώα, σπίτια και οχήματα, ενώ ο καπνός εξακολουθεί να καλύπτει μεγάλες εκτάσεις.

«Προσπαθείς να σώσεις ό,τι μπορείς και μετά να υπερασπιστείς ό,τι έχει απομείνει», δήλωσε ο 39χρονος εθελοντής πυροσβέστης Καρίμ Μπεναλί.

Μόνο στην Ισπανία έχουν καεί περίπου 150.000 εκτάρια γης από τις αρχές του έτους, ενώ στη Γαλλία οι καμένες εκτάσεις ξεπερνούν τα 115.000 εκτάρια.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών προειδοποιούν ότι από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και έως τους 40 βαθμούς στη Γαλλία. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ξηροί άνεμοι και η χαμηλή υγρασία αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων και να δυσκολέψουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, σύμφωνα με το France 24.

Οικολογική τραγωδία

Αποπροσανατολισμένα ζαρκάδια στα φλεγόμενα δάση, σαύρες παγιδευμένες από την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς… Τα άγρια ζώα πληρώνουν βαρύ τίμημα στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που σαρώνουν τη Γαλλία και ιδίως τη Ζιρόντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, οι οποίες έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 1.160.00 στρέμματα σε όλη τη χώρα, από την αρχή του έτους, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο. Οι συνέπειες όμως θα είναι «καταστροφικές», εκτιμά η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Μονίκ Μπαρμπί, που αναμένει ότι οι απώλειες των άγριων ζώων θα είναι «εξαιρετικά μεγάλες».

Σε ορισμένες ζώνες, όπως στην κοινότητα του Πορζ που καταστράφηκε από τη φωτιά, «τίποτα δεν αντιστάθηκε» στις φλόγες, είπε ο δασοπόνος μηχανικός, Λοράν Τιγιόν, που εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF). «Η δύναμη της φωτιάς και η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστιες», είπε.

Όπως συμβαίνει συχνά στις δασικές πυρκαγιές, η πανίδα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στα ζώα που έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν και σε εκείνα που παγιδεύονται στις φλόγες.

Πολλά γρήγορα ζώα πρόλαβαν να φύγουν πριν τα φτάσουν οι φλόγες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Ένα ζαρκάδι ή ένα ελάφι μπορούν να πηδήξουν ένα φράχτη δύο μέτρων με ένα άλμα και να φτάσουν στον δρόμο όμως, τα πανικοβλημένα ζώα κινδυνεύουν, βγαίνοντας από τα δάση, να συγκρουστούν με αυτοκίνητα ή με τρένα, είπε ο Λοΐς.

Υπάρχουν επίσης «δευτερογενείς» παράγοντες κινδύνου, που συνδέονται με την τοξικότητα των καπνών, ή με τα πλαστικά μόρια που θα εισπνεύσουν τα πουλιά, ανέφερε η Σελίν Σισλέρ-Μπιενβενί, η οποία αύριο θα μεταβεί στην κοινότητα Μεζός της Λαντ για να βοηθήσει τους πυροσβέστες να προστατεύσουν τα ζώα.

Όσα γλίτωσαν θα πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν. «Θα αναγκαστούν να βρουν μια θέση σε άλλα εδάφη, που είναι ήδη κατειλημμένα από άλλα ζώα και οι πόροι δεν επαρκούν για όλους», είπε ο Λοΐς.

Το θέμα της επανεισαγωγής των άγριων ζώων θα τεθεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, είπε η υπουργός Μονίκ Μπαρμπί, εξηγώντας ότι «χρειάζονται έναν βιότοπο».