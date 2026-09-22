Η ισραηλινή κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες Τρίτη σφοδρή επίθεση κατά του Εμανουέλ Μακρόν, αντιδρώντας στις αναφορές του Γάλλου προέδρου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Μακρόν άσκησε κριτική στην πολιτική του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, εστιάζοντας κυρίως στα περιστατικά βίας από Ισραηλινούς εποίκους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Χαμάς δεν έχει ενεργή παρουσία στην περιοχή, όπου τη διοίκηση ασκεί η αποδυναμωμένη Παλαιστινιακή Αρχή.

«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να πάρει τον λόγο στη ΓΣ αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του «άγνοια» που όμως «δεν είναι δικαιολογία».

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς διαπράττουν επιθέσεις εναντίον Εβραίων σχεδόν κάθε μέρα. Έχουν δολοφονήσει αμέτρητους ισραηλινούς πολίτες στην Ιουδαία και Σαμάρεια», τόνισαν οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της Δυτικής Όχθης.

Ακόμη το γραφείο του κ. Νετανιάχου υπογράμμισε τον θάνατο από σφαίρες την Κυριακή, παραμονή της εβραϊκής εορτής Γιομ Κιπούρ, ισραηλινού έποικου, πατέρα έξι παιδιών, που είχε επίσης την υπηκοότητα της Γαλλίας, στη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι συνέλαβε τον παλαιστίνιο φερόμενο ως δράστη σε νοσοκομείο και ότι άνδρες του διεξήγαγαν έφοδο στο χωριό του. Υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου απαίτησε την εκτέλεσή του, δυνάμει νέου νόμου.

Εξτρεμιστές ισραηλινοί έποικοι επιτίθενται ολοένα πιο συχνά εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, καταγράφονταν σε ημερήσια βάση κάπου έξι βίαια επεισόδια που συνδέονται με ενέργειες εποίκων εναντίον Παλαιστινίων ή περιουσιακών στοιχείων τους ως περί τα μέσα του 2026.

Μακρόν: «Να μην επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη προάσπισης της διεθνούς τάξης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να κυριαρχήσει «ο νόμος της ζούγκλας». Ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ ενός ισχυρότερου ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διαφυλαχθεί μια «πολιτισμένη διεθνής κοινότητα».

Στρέφοντας το ενδιαφέρον στη Μέση Ανατολή, υπεραμύνθηκε εκ νέου της προοπτικής δύο κρατών, παρουσιάζοντάς την ως τον δρόμο για μια διαρκή πολιτική διευθέτηση ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, ασκώντας κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και χαρακτηρίζοντάς την «θέαμα που μας ντροπιάζει όλους». Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση.

«Ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα;», διερωτήθηκε.

Στο επίκεντρο η προοπτική παλαιστινιακού κράτους

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέδεσε την ασφάλεια του Ισραήλ και των πολιτών του με την προοπτική ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους που θα συνυπάρχει δίπλα του.

Στην ομιλία του έθεσε ακόμη το ζήτημα της βίας από εποίκους στη Δυτική Όχθη, ένα θέμα για το οποίο το Παρίσι έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του. Η Γαλλία έχει χαρακτηρίσει την αύξηση της βίας των εποίκων και την επέκταση των οικισμών απειλή για τη λύση των δύο κρατών.

Οι αναφορές Μακρόν εντάσσονται στην προσπάθεια της γαλλικής διπλωματίας να διατηρήσει στο προσκήνιο την πολιτική διέξοδο μέσω δύο κρατών, με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη να αποτελούν βασικά θέματα των επαφών στη Νέα Υόρκη.