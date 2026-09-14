Ευχάριστα νέα για τους υψηλόβαθμους κληρικούς του Βατικανού έφεραν τα 71α γενέθλια του πάπα Λέοντα. Ο ποντίφικας αποφάσισε την άμεση κατάργηση της μείωσης του 10% στους μισθούς των καρδιναλίων, η οποία είχε επιβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.



Με τη συγκεκριμένη απόφαση, οι απολαβές των καρδιναλίων επανέρχονται πλήρως στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την κρίση, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα για τα οικονομικά της Αγίας Έδρας.



Η σχετική περικοπή του 10% είχε αποφασιστεί από τον μακαριστό πάπα Φραγκίσκο τον Μάρτιο του 2021, για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει στα ταμεία της Αγίας Έδρας, εξαιτίας της πανδημίας.



Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των καρδιναλίων υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ.



Ο πάπας Λέων, παράλληλα, όρισε ότι καταργείται και η περικοπή του 8% στους μισθούς των υπαλλήλων του Βατικανού οι οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ, επίσης, πριν πεντέμισι χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.