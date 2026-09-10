Νέα σελίδα στις εύθραυστες σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας σηματοδοτεί ο διορισμός του έμπειρου διπλωμάτη Τζόελ Λάιον ως επιτετραμμένου στην Άγκυρα, καθώς το Τελ Αβίβ στέλνει για πρώτη φορά από τα τέλη του 2023 υψηλόβαθμο εκπρόσωπό του στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Türkiye», η οποία επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Τζόελ Λάιον παρέδωσε τα διαπιστευτήριά του στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα την Τετάρτη, αποκαθιστώντας την παρουσία ανώτερου Ισραηλινού διπλωμάτη στη χώρα.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς από την αποχώρηση των Ισραηλινών διπλωματών στα τέλη του 2023, η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχε περιοριστεί σημαντικά.

Ανοιχτή ξανά η διπλωματική γραμμή Ισραήλ – Τουρκίας

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Άγκυρα δεν έκλεισε ποτέ επίσημα, ενώ οι Τούρκοι εργαζόμενοι συνέχισαν να υπηρετούν κανονικά. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί διπλωμάτες παρέμεναν εκτός Τουρκίας για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο συμφωνίας που είχε υποστηριχθεί και από τις δύο κυβερνήσεις.

Ο διορισμός του Λάιον δημιουργεί πλέον ένα άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα περίπλοκες λόγω της κατάστασης στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός διπλωμάτης διαθέτει σημαντική εμπειρία, καθώς έχει υπηρετήσει ως ο πρώτος μόνιμος πρέσβης του Ισραήλ στη Μολδαβία έως τον Απρίλιο του 2025, ενώ μέχρι τον Αύγουστο διετέλεσε μη μόνιμος πρέσβης στην Αρμενία.

Η θέση του Ισραηλινού πρέσβη στην Τουρκία παρέμενε κενή μετά την αποχώρηση της Ιρίτ Λίλιαν.

Συνεργασία παρά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις για τη Γάζα

Η επαναφορά υψηλόβαθμης ισραηλινής διπλωματικής παρουσίας έρχεται ενώ οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από έντονες αντιφάσεις.

Η τουρκική κυβέρνηση έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στην ισραηλινή στρατιωτική πολιτική στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ωστόσο οι επαφές σε διπλωματικό επίπεδο φαίνεται πως συνεχίζονται.

Η Άγκυρα συμμετέχει επίσης στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή για τη Γάζα, η οποία συνεργάζεται με το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής για την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου.

Οι εμπορικοί δεσμοί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Παρά τη σκληρή ρητορική της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ, στο εσωτερικό της Τουρκίας υπάρχουν επικρίσεις προς την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη διατήρηση οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η τουρκική κυβέρνηση συνδυάζει την πολιτική καταδίκη του Ισραήλ με τη συνέχιση εμπορικών συναλλαγών, επικαλούμενοι ισραηλινά στοιχεία που δείχνουν ότι οι εισαγωγές από την Τουρκία ανήλθαν σε 924,1 εκατομμύρια δολάρια το 2025, παρά το επίσημα ανακοινωμένο εμπάργκο της Άγκυρας.

Ο διορισμός του Τζόελ Λάιον δείχνει ότι, παρά τις βαθιές διαφωνίες, Ισραήλ και Τουρκία επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με τη διπλωματία να επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο.