Νέα νομική μάχη ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από την υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας ζητά από την αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι προστατεύεται από ασυλία λόγω της ιδιότητάς του ως αρχηγού ξένου κράτους.

Οι δικηγόροι του κατέθεσαν υπόμνημα ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή της Νέας Υόρκης Άλβιν Χέλερσταϊν, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο «στερείται δικαιοδοσίας» να προχωρήσει σε δίωξη εναντίον του ίδιου και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο Μαδούρο συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του ως ηγέτη της Βενεζουέλας και επομένως καλύπτονται από το διεθνές δίκαιο περί κρατικής ασυλίας.

Από την εξουσία στη φυλακή του Μπρούκλιν

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση, καθώς ο Μαδούρο βρέθηκε από την προεδρία της Βενεζουέλας κρατούμενος στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας τον Ιανουάριο και μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ, όπου κρατούνται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν.

Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και έχει χαρακτηρίσει τη σύλληψή του πολιτική δίωξη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για διαδικασία απονομής δικαιοσύνης σε έναν κατηγορούμενο για σοβαρά εγκλήματα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ και αδικήματα που αφορούν όπλα.

Το αμερικανικό κατηγορητήριο κάνει λόγο για υπόθεση «ναρκοτρομοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι ο Μαδούρο και συνεργάτες του χρησιμοποίησαν κρατικούς μηχανισμούς για να διευκολύνουν μεγάλες ποσότητες διακίνησης κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του αρνούνται τις κατηγορίες.

Η υπεράσπιση αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη μάχη γύρω από το ζήτημα της αναγνώρισης του Μαδούρο ως νόμιμου αρχηγού κράτους, καθώς η Ουάσινγκτον είχε αμφισβητήσει την πολιτική του νομιμοποίηση μετά τις αμφιλεγόμενες εκλογικές διαδικασίες στη Βενεζουέλα.

Η κρίσιμη μάχη για την ασυλία

Το βασικό ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει το δικαστήριο είναι αν ένας πρώην ηγέτης ξένου κράτους μπορεί να επικαλεστεί προστασία από ποινική δίωξη στις ΗΠΑ για πράξεις που, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, δεν αποτελούν επίσημες κυβερνητικές ενέργειες αλλά εγκληματική δραστηριότητα.

Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιες υποθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η αμερικανική δικαιοσύνη έχει στο παρελθόν αντιμετωπίσει ανάλογα ζητήματα, όπως στην περίπτωση του Παναμέζου ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος είχε επίσης διωχθεί στις ΗΠΑ για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για το 2027

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν έχει ορίσει την έναρξη της δίκης για την 1η Ιουνίου 2027, εκτός εάν γίνει δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για απόρριψη της υπόθεσης.

Πριν από τη δίκη, το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει τα νομικά επιχειρήματα των δύο πλευρών, με το ζήτημα της ασυλίας να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η υπόθεση Μαδούρο αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα τεστ για τα όρια ανάμεσα στο διεθνές δίκαιο, την κρατική ασυλία και την αμερικανική ποινική δικαιοσύνη.