Ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε σε φωτογραφία μέσα από τη φυλακή φορώντας ένα ρολόι Casio αξίας περίπου 40 δολαρίων, σε μια εντυπωσιακή αλλαγή σε σχέση με τα πανάκριβα ελβετικά ρολόγια που συνήθιζε να φορά όταν βρισκόταν στην εξουσία.

Ο έκπτωτος δικτάτορας της Βενεζουέλας φωτογραφήθηκε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, σχηματίζοντας το σήμα της ειρήνης με τα δάχτυλά του και έχοντας στον καρπό του ένα ρολόι που φαίνεται να είναι G-Shock. Πρόκειται για ένα ανθεκτικό και ευρέως διαδεδομένο μοντέλο, το οποίο διατίθεται στο κυλικείο της φυλακής έναντι 40,30 δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ.

Η επιλογή αυτή απέχει σημαντικά από τα πολυτελή και ιδιαίτερα ακριβά ρολόγια που είχε επιλέξει στο παρελθόν ο Μαδούρο. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε φωτογραφηθεί να φορά ένα περιορισμένης έκδοσης ρολόι Hublot, αξίας 85.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Watches of Espionage.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Νωρίτερα την ίδια χρονιά, ο Μαδούρο είχε εμφανιστεί σε σύνοδο κορυφής με ένα διαφορετικό ρολόι της ίδιας ελβετικής εταιρείας, αξίας 40.000 δολαρίων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ρολόι φέρεται να ήταν δώρο από τον θρυλικό Αργεντινό ποδοσφαιριστή και υποστηρικτή του Μαδούρο, Ντιέγκο Μαραντόνα.

Παρότι ο Μαδούρο είχε κατά καιρούς εμφανιστεί και με πολύ πιο οικονομικά ρολόγια, μεταξύ άλλων της εταιρείας Citizen, η προτίμησή του για πολυτελή αντικείμενα εξακολουθούσε να τον συνοδεύει.

Οι αμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις συνέλαβαν τον σοσιαλιστή ηγέτη και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, στην αυστηρά φυλασσόμενη κατοικία τους στο Καράκας, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής στις 3 Ιανουαρίου, η οποία είχε διαταχθεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες ότι χρησιμοποίησαν τις ηγετικές τους θέσεις για να συνεργαστούν με καρτέλ ναρκωτικών, με στόχο τη μεταφορά χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στις ΗΠΑ από το 1999 έως το 2025. Και οι δύο έχουν δηλώσει αθώοι.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν και οι δικηγόροι υπεράσπισης του Μαδούρο επιβεβαίωσαν ότι η δίκη του θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2027.

Λίγο μετά τη σύλληψή του, ο Μαδούρο υποστήριξε ότι ήταν άπορος και δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα έπρεπε να αναλάβει το κόστος της νομικής υπεράσπισής του.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι είχε κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων από τον πρώην δικτάτορα, μεταξύ των οποίων επαύλεις, αυτοκίνητα, αεροσκάφη και κοσμήματα.

Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονταν μια έπαυλη στη Δομινικανή Δημοκρατία, μια φάρμα αλόγων και ένα πολυτελές ακίνητο στη Φλόριντα.

Οι επικριτές του καθεστώτος έχουν εδώ και χρόνια υποστηρίξει ότι ο Μαδούρο διοικούσε ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων, το οποίο επέτρεπε στις ελίτ να ζουν σε συνθήκες πολυτέλειας, την ώρα που το βιοτικό επίπεδο στη χώρα κατέρρεε και ο πληθωρισμός εκτοξευόταν.