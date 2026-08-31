Μέσα στην τεράστια καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες στο Νεπάλ, ξεχωρίζουν οι προσωπικές ιστορίες οικογενειών που έχουν χωριστεί από την καταστροφή. Την Παρασκευή, ο Μαραβάλ Ναγκάπαν ταξίδεψε στο Νεπάλ, ακολουθώντας τα ίχνη του αγνοούμενου γιου του, Σάτια Ναραγιάν.

Ο Ναγκάπαν επισκέφθηκε κέντρα διάσωσης και νεκροτομεία, φτάνοντας έως και 40 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εκτιμάται ότι βρισκόταν ο γιος του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να βρει κανένα ίχνος του.

Ο Σάτια ήταν επικεφαλής μιας ομάδας 49 Ινδών προσκυνητών που επέστρεφαν από το όρος Καϊλάς, έναν ιερό τόπο στο νοτιοδυτικό Θιβέτ. Η ομάδα αγνοείται από τη στιγμή που τα νερά της πλημμύρας και τα συντρίμμια διέλυσαν το κινεζικό συνοριακό φυλάκιο, στο οποίο τα μέλη της περίμεναν προκειμένου να περάσουν τα σύνορα.

Ο Ναγκάπαν, ιδιοκτήτης της ταξιδιωτικής εταιρείας με έδρα το Τσενάι που είχε οργανώσει το προσκύνημα, δήλωσε ότι η ομάδα αναμενόταν να ολοκληρώσει τις διαδικασίες μετανάστευσης και να αναχωρήσει για το Νεπάλ μέσα σε περίπου δύο ώρες. Αντί όμως να περάσουν τα σύνορα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πλημμύρα.

«Δεν έχω ακούσει τίποτα από τον γιο μου από τότε. Δεν ξέρω αν είναι ζωντανός ή νεκρός», είπε ο πατέρας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ορισμένοι από όσους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να εγκαταλείπουν το συνοριακό φυλάκιο θεωρείται ότι ήταν μέλη της ομάδας του γιου του.

Σχεδόν 600 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες παραμένουν αγνοούμενοι

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί από την περιοχή μετά τις πλημμύρες της Τετάρτης, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 323 ξένοι υπήκοοι. Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι περίπου 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, αξιωματούχοι στο Θιβέτ δήλωσαν ότι τουλάχιστον 546 άνθρωποι παραμένουν επίσης αγνοούμενοι. Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι 261 ξένοι υπήκοοι από 23 χώρες αγνοούνται στο Θιβέτ, κοντά σε ένα σημαντικό συνοριακό πέρασμα με το Νεπάλ.

Το Νεπάλ δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό νεκρών

Ο μεγάλος αριθμός των νεκρών έχει οδηγήσει μία περιοχή του Νεπάλ στην προσωρινή ταφή εκατοντάδων σορών, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να τις ταυτοποιήσουν.

Οι ξαφνικές πλημμύρες παρέσυραν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων προς τα κατάντη, ώστε οι Αρχές στην περιοχή Τσιτουάν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση της κατάστασης. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πραγματοποιήθηκε η προσωρινή ταφή περίπου 100 σορών.

Μια αυτοκινητοπομπή μετέφερε τις σορούς σε δασώδη περιοχή, όπου ένας εκσκαφέας είχε ανοίξει μια μεγάλη τάφρο στο έδαφος. Ο αστυνομικός επιθεωρητής Ανίλ Τάπα δήλωσε ότι σε ακόμη 50 σορούς είχαν ληφθεί δείγματα DNA πριν από την ταφή τους την προηγούμενη ημέρα.

Οι Αρχές διατηρούν τα δείγματα DNA, φωτογραφίζουν χαρακτηριστικά του προσώπου που μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση και καταγράφουν άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, σύμφωνα με τον Τάπα. Στόχος είναι οι σοροί να μπορέσουν αργότερα να ταυτοποιηθούν και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Ο Τάπα ανέφερε ότι πολλές από τις σορούς είχαν παραμείνει για τέσσερις ημέρες μέσα στα νερά της πλημμύρας και είχαν ήδη αρχίσει να αποσυντίθενται όταν ανασύρθηκαν. Η υγρασία και η ζέστη επιτάχυναν επίσης την αποσύνθεση, αυξάνοντας τις δυσκολίες.

Οι περιορισμένες δυνατότητες ιατροδικαστικής υποδομής και η ανεπαρκής χωρητικότητα των νεκροτομείων στην περιοχή επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες διαχείρισης του μεγάλου αριθμού νεκρών.

Έντονες αντιδράσεις για τις προσωρινές ταφές

Οι προσωρινές ταφές έχουν προκαλέσει αυξανόμενες αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι νεκροί έχουν παραμείνει για ημέρες περιμένοντας να πραγματοποιηθούν οι τελευταίες τελετές και ότι δεν αντιμετωπίστηκαν με την απαιτούμενη αξιοπρέπεια.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο Νεπάλ, μια χώρα όπου κυριαρχεί ο Ινδουισμός και οι νεκροί παραδοσιακά αποτεφρώνονται. Η Ρούμπι Τσαουντάρι, η οποία έχει δύο αγνοούμενους συγγενείς, δήλωσε: «Οι νεκροί αξίζουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια. Η παράδοσή μας είναι να αποτεφρώνονται στις όχθες του ποταμού, περιτριγυρισμένοι από την άμεση οικογένειά τους».

Την απόφαση για την ταφή των αγνώστων νεκρών επέκρινε επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Μπαμπουράμ Μπαταράι. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι επέμειναν ότι οι ταφές αποτελούν προσωρινό μέτρο που επιβλήθηκε λόγω ανησυχιών για τη δημόσια υγεία και της περιορισμένης χωρητικότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι, δήλωσε: «Οι οικογένειες μπορούν να αντιστοιχίσουν τα αρχεία αργότερα και θα τους επιτραπεί να εκταφιάσουν τα λείψανα για τις απαραίτητες τελετές».

«Μάχη με τον χρόνο» για τους 933 ανθρώπους που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε σήραγγες

Με εκατοντάδες ανθρώπους να εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί στις σήραγγες αρκετών υδροηλεκτρικών εργοστασίων στο Νεπάλ, οι αρχές βρίσκονται πλέον σε «μάχη με τον χρόνο» για τη διάσωσή τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τουλάχιστον 933 εργαζόμενοι θεωρείται ότι έχουν παγιδευτεί στις σήραγγες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Ο Γιάκομπ Στάινερ, γεωεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία, ο οποίος βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Ντάκα του Μπανγκλαντές, δήλωσε ότι οι σήραγγες έχουν κατασκευαστεί για την πρόσβαση στις υποδομές υδροηλεκτρικής ενέργειας και για την εκτροπή του νερού, που αποτελεί απαραίτητο βήμα για την παραγωγή ενέργειας. Όπως ανέφερε, είναι αρκετά μεγάλες ώστε να μπορούν να κινηθούν φορτηγά και υπάρχει αρκετός χώρος για να βρουν οι άνθρωποι ασφαλές καταφύγιο στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, πρόκειται για «μάχη με τον χρόνο», καθώς οι άνθρωποι χρειάζονται τρόφιμα και νερό.

Στον υδροηλεκτρικό σταθμό Άπερ Τρισούλι-1, τουλάχιστον 576 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ περίπου 300 από αυτούς θεωρείται ότι έχουν παγιδευτεί στη σήραγγα του έργου.

Ο στρατός έχει χαρακτηρίσει «μεγάλη πρόκληση» την πρόσβαση στους ανθρώπους που βρίσκονται στο εσωτερικό, καθώς πρέπει πρώτα να απομακρυνθούν τα συντρίμμια που έχουν αποκλείσει τη δίοδο. Εξειδικευμένες ομάδες από την Ινδία και την Κίνα συνδράμουν στις προσπάθειες, ενώ ο στρατός μετέφερε αεροπορικώς μηχανήματα στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί Άπερ Τρισούλι 3Α και 3Β είναι συνδεδεμένες εγκαταστάσεις στον ποταμό Τρισούλι, που εκτείνεται στις περιοχές Νουβακότ και Ρασούβα. Και οι δύο περιοχές επλήγησαν σοβαρά από τις πλημμύρες της Τετάρτης.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση, οι Αρχές ανέφεραν ότι οι διασώστες εργάστηκαν όλη τη νύχτα στις εγκαταστάσεις για να απομακρύνουν τη λάσπη και είχαν ανοίξει οπές πρόσβασης σε βάθος περίπου 100 μέτρων, προκειμένου να αντλήσουν νερό και λάσπη. Σε άλλους σταθμούς, οι ομάδες έχουν καταφέρει να προχωρήσουν έως και 300 μέτρα μέσα στις σήραγγες.

Νέα ισχυρή βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει επιπλέον πλημμύρες

Τμήματα του Νεπάλ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποίησε ότι στην επαρχία Μπαγκμάτι ενδέχεται να σημειωθούν ισχυρές βροχές την 1η και τη 2α Σεπτεμβρίου.

Υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι οι βροχοπτώσεις αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες πλημμύρες, ροές συντριμμιών και κατολισθήσεις σε μια περιοχή που προσπαθεί να ανακάμψει από την καταστροφή.

Στην περιοχή περιλαμβάνονται πολλές από τις περιοχές του Νεπάλ που επλήγησαν περισσότερο, καθώς και οι κύριοι ποταμοί που υπερχείλισαν την Τετάρτη. Ήδη, σε ορισμένες περιοχές υπάρχει προειδοποίηση για βροχοπτώσεις που μπορεί να φτάσουν τα 80 χιλιοστά.