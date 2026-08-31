Ο διευθυντής ενός σχολείου στο Νουβακότ του Νεπάλ κατάφερε να σώσει τη ζωή περίπου 900 μαθητών, αποφασίζοντας την άμεση εκκένωση του σχολείου μόλις 10 λεπτά πριν τα νερά των πλημμυρών φτάσουν στην περιοχή. Ο Ρατζέντρα Νταουάντι, διευθυντής του Δευτεροβάθμιου Σχολείου Τριμπουβάν Τρισούλι, δήλωσε στο BBC ότι στις 09:10 τοπική ώρα δέχτηκε τέσσερα τηλεφωνήματα που προειδοποιούσαν για την επερχόμενη καταστροφή, η οποία έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 794 ανθρώπων.

Ο Νταουάντι αποφάσισε αμέσως να εκκενώσει το σχολείο, ζητώντας από τα παιδιά να κατευθυνθούν προς υψηλότερα σημεία και δίνοντας εντολή σε λεωφορεία γεμάτα μαθητές να επιστρέψουν και να απομακρυνθούν από την περιοχή. «Αν δεν παίρναμε μια γρήγορη απόφαση, αν ήταν 10 λεπτά αργότερα, όλοι μας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και εμένα, δεν θα μπορούσαμε να σας μιλάμε σήμερα», ανέφερε.

Οι προειδοποιήσεις προήλθαν από τέσσερα διαφορετικά άτομα μέσα σε λίγα λεπτά και βοήθησαν τον διευθυντή να αξιολογήσει τον άμεσο κίνδυνο. «Ένας γονέας ήρθε και μου είπε ότι “έρχεται μια μεγάλη πλημμύρα, είμαι εδώ για να πάρω την κόρη μου, θα την πάρω”», πρόσθεσε. «Οι γονείς δεν βιάζονται χωρίς σοβαρό λόγο, οπότε επιβεβαιώθηκε ότι δεν έπρεπε να χάσω ούτε δευτερόλεπτο για να εκκενώσω τα παιδιά. Αποφάσισα ότι δεν έπρεπε να καθυστερήσω άλλο. Ακόμη κι αν η πλημμύρα δεν ερχόταν, θα ήταν απλώς μία ημέρα μαθημάτων. Νιώθω υπερήφανος που σώσαμε τόσες ζωές».

Οι πλημμύρες, οι οποίες κατέστρεψαν τμήματα του Νεπάλ την Τετάρτη και έχουν αφήσει τουλάχιστον 2.426 ανθρώπους αγνοούμενους, είχαν ως αποτέλεσμα το σχολικό κτίριο να θαφτεί κάτω από λάσπη και συντρίμμια. Ο Νταουάντι ανέφερε ότι τα νερά έφτασαν τόσο γρήγορα, ώστε ένα κτίριο με κοιτώνες, το οποίο βρισκόταν περίπου 100 μέτρα από τον ποταμό, κατακλύστηκε αμέσως.

Αρχικά, πολλοί μαθητές δεν είχαν αντιληφθεί πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Η 16χρονη μαθήτρια, Γιουνίσα Αμάτια, δήλωσε στο BBC ότι μαζί με τις φίλες της κατάφερε να φτάσει σε ασφαλές σημείο λίγο πριν χτυπήσει η πλημμύρα. «Εγώ μαζί με τις φίλες μου επιβιώσαμε μόλις για 10 δευτερόλεπτα», είπε.

«Λίγο πριν έρθει η πλημμύρα, βρισκόμασταν στην τάξη και διαβάζαμε. Οι δάσκαλοι είχαν συγκεντρωθεί σε ένα σημείο και αρχικά δεν είχαν ιδέα τι είχε συμβεί. Μετά από πέντε λεπτά, οι δάσκαλοι ήρθαν και μας ενημέρωσαν για την πλημμύρα και μας ζήτησαν να πάμε στα σπίτια μας», περιέγραψε. Σύμφωνα με την ίδια, ένας μαθητής λιποθύμησε όταν άκουσε για την καταστροφή, ενώ πολλοί αρχικά υποτίμησαν τον κίνδυνο και περίμεναν συμμαθητές τους που βρίσκονταν σε μάθημα μαθηματικών.

Η Γιουνίσα και οι φίλες της κατευθύνθηκαν προς τα πάνω, ακολουθώντας μια διαδρομή διαφυγής πίσω από το σχολείο. «Δεν μπορούσα να περπατήσω γρήγορα και οι φίλες μου με βοήθησαν να ανέβω. Προσπαθήσαμε να βρεθούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε στις ασφαλέστερες περιοχές. Διαφύγαμε από μια στενή σκάλα στο πίσω μέρος του σχολείου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η αγορά παρασύρθηκε μπροστά στα μάτια μου», είπε, αναφερόμενη στην τοπική αγορά γύρω από το σχολείο.

«Αν δεν υπήρχε η πρόσφυση στα παπούτσια μου, θα είχα πέσει, ενώ μαθητές και άλλοι άνθρωποι έσπρωχναν ο ένας τον άλλον για να φτάσουν στην ασφαλή περιοχή καθώς διέφευγαν. Οι άνθρωποι που επέλεξαν να διαφύγουν από άλλη διαδρομή φαίνεται ότι παρασύρθηκαν», πρόσθεσε.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μετακινήθηκαν αρχικά μερικές εκατοντάδες μέτρα, μέχρι να φτάσουν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς ένα γειτονικό χωριό. Με τους δρόμους να έχουν κοπεί και τις μεταφορές να έχουν διακοπεί, πολλοί παρέμειναν αποκλεισμένοι για δύο νύχτες, μέχρι να φτάσουν σε αυτούς οι προσπάθειες διάσωσης.

Ο διευθυντής και η Γιουνίσα, οι οποίοι και οι δύο κατοικούν στην απέναντι πλευρά του ποταμού από το σχολείο, μεταφέρθηκαν τελικά αεροπορικώς πίσω στο χωριό τους. Την ίδια ώρα, οι γονείς προσπαθούσαν απεγνωσμένα να επικοινωνήσουν με τα παιδιά και τους συγγενείς τους.

Η μητέρα της Γιουνίσα, Σαμπίνα Κουμάρι Σρέστα, δήλωσε ότι προσπάθησε επανειλημμένα να τηλεφωνήσει τόσο στην κόρη της όσο και στον σύζυγό της, όμως κανένας από τους δύο δεν ήταν διαθέσιμος. Ο σύζυγός της, Γιουμπαράτζ Αμάτια, κατευθύνθηκε αμέσως προς το σχολείο.

«Μόλις διαδόθηκαν τα νέα για την πλημμύρα, προσπάθησα να καλέσω τον αριθμό της κόρης μου, αλλά δεν ήταν διαθέσιμος και τότε φοβήθηκα», είπε. «Μέσα σε λίγα λεπτά έτρεξα προς το σχολείο της κόρης μου και το Τρισούλι Μπαζάρ είχε παρασυρθεί ολόκληρο από την πλημμύρα. Τότε σκέφτηκα ότι η κόρη μου δεν υπήρχε πια. Ήμουν τρομοκρατημένος, σταμάτησα το σκούτερ μου, υπήρχε πλημμύρα, αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ να επιστρέψω χωρίς την κόρη μου».

Για σχεδόν μία ώρα δεν γνώριζε αν η κόρη του ήταν ζωντανή και συνέχιζε να την καλεί χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, η τηλεφωνική σύνδεση αποκαταστάθηκε και η Γιουνίσα απάντησε. «Τελικά, η κόρη μου δέχτηκε την κλήση μου και δεν μπορούσα να συγκρατηθώ, ξέσπασα… δύο συγγενείς που ήταν μαζί μου έκλαιγαν επίσης και με αγκάλιασαν», είπε.

Η Γιουνίσα εμφανίζεται συγκινημένη καθώς θυμάται εκείνη τη στιγμή. «Αφού έφτασα στην κορυφή του λόφου, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα μου. Ήταν δακρυσμένος και τότε δεν μπορούσα να πω ούτε μία λέξη», ανέφερε.

Πίσω στο σπίτι, η οικογένειά της περίμενε με αγωνία την επιστροφή της. «Ακόμα και η μικρότερη κόρη μου δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Όμως ένιωσα τόσο καλά που την είδα μετά από τρεις ημέρες, την Παρασκευή. Είμαι τόσο χαρούμενη και ανακουφισμένη», είπε η μητέρα της.

Η Γιουνίσα πλέον σκέφτεται τι θα ακολουθήσει. «Τώρα ανησυχώ για τις περαιτέρω σπουδές μου», δήλωσε. «Αν πρέπει να αλλάξω σχολείο, θα αποχωριστώ τις παλιές μου φίλες και θα αντιμετωπίσω δυσκολίες στο να κάνω νέες. Είμαι λυπημένη για τις περαιτέρω σπουδές μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο διευθυντής Νταουάντι υποστηρίζει ότι καλύτερα συστήματα προειδοποίησης, όπως σειρήνες και ειδοποιήσεις εκκένωσης, θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει τους κατοίκους να αντιδράσουν νωρίτερα. Ωστόσο, πιστεύει ότι η απόφασή του να δράσει αμέσως απέτρεψε μια καταστροφή.

«Αν είχα αποφασίσει να κλείσω το σχολείο αργότερα, μπορεί να μην είχε μείνει τίποτα, μόνο το κουδούνι θα χτυπούσε στις 09:30», είπε.