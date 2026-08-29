Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η αρχή διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει αναφέρει επτά θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων 2.426 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.

Η στιγμή που κατέρρευσε ο παγετώνας

Η καταστροφή εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου, όταν ένα τεράστιο τμήμα παγετώνα αποκολλήθηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων στα Ιμαλάια. Η μάζα πάγου έπεσε από ύψος σχεδόν 1.200 μέτρων, παρασύροντας βράχους, χώμα και φερτά υλικά, πριν καταλήξει στον ποταμό Λέντε και προκαλέσει ένα γιγαντιαίο πλημμυρικό κύμα.

Ο χείμαρρος λάσπης και συντριμμιών κινήθηκε με τεράστια ταχύτητα προς τις περιοχές Ρασούβα, Νουβακότ και Ντάντινγκ, διογκώνοντας τους ποταμούς Μποτεκόσι και Τρισούλι. Σε ορισμένα σημεία η στάθμη του Τρισούλι φέρεται να ανέβηκε έως και εννέα μέτρα μέσα σε μόλις μισή ώρα. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο αναθεώρησε την αρχική εκτίμηση περί σεισμικής δόνησης, καταλήγοντας ότι το σήμα που καταγράφηκε πιθανότατα προκλήθηκε από την ίδια την κατολίσθηση.

Η πρωτοφανής μάζα νερού εξαφάνισε ολόκληρους οικισμούς, παρέσυρε κατοικίες, ξενοδοχεία, αγορές και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και κατέστρεψε δεκάδες γέφυρες και μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου. Το χωριό Τιμούρε, κοντά στα σύνορα, σχεδόν ισοπεδώθηκε, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη και το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, μία από τις βασικές εμπορικές και τουριστικές πύλες μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ.

Περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι αγνοούνται

Η μεγαλύτερη αγωνία αφορά τους αγνοουμένους. Οι νεότερες καταγραφές ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό τους σε περίπου 2.478: 1.924 στο Νεπάλ και περισσότεροι από 550 στην κινεζική πλευρά. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, προσκυνητές, εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα, κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών και μέλη των σωμάτων ασφαλείας.

Περισσότεροι από 500 ξένοι υπήκοοι αγνοούνται μόνο στο Νεπάλ, ενώ εκατοντάδες ακόμη βρίσκονταν στην πληγείσα περιοχή του Θιβέτ. Πολλοί συμμετείχαν σε προσκυνηματικές εκδρομές προς το ιερό για ινδουιστές και βουδιστές όρος Καϊλάς και τη λίμνη Μανασαρόβαρ. Στη λίστα περιλαμβάνονται πολίτες από την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και πολλές ακόμη χώρες.

Milagro en #Nepal. Militares lograron rescatar a 350 personas, entre trabajadores y residentes de la zona, que quedaron atrapadas en el túnel de un proyecto hidroeléctrico. Tras la riada, aún falta evacuar a más de 100 personas. pic.twitter.com/XkIslZK9gJ — Nacho Lozano (@nacholozano) August 29, 2026

Σημαντικό μέρος της απότομης αύξησης των αγνοουμένων αφορά εργαζομένους σε υδροηλεκτρικά έργα. Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ συμπεριέλαβε στους καταλόγους περισσότερους από 900 εργαζομένους που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις κατά μήκος των ποταμών όταν πέρασε το πλημμυρικό κύμα.

Επιχείρηση μέσα σε τόνους λάσπης

Περίπου 15.000 στρατιωτικοί, αστυνομικοί και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαριά μηχανήματα και ειδικά συνεργεία. Περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί ή απομακρυνθεί από αποκλεισμένες περιοχές, ωστόσο οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται από την κακοκαιρία, τη διακοπή των επικοινωνιών και την καταστροφή δρόμων και γεφυρών.

Μία από τις δυσκολότερες επιχειρήσεις διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του υδροηλεκτρικού έργου Upper Trishuli-1, στην περιφέρεια Ρασούβα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι εκτιμάται ότι ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε σήραγγα γεμάτη λάσπη, η στάθμη της οποίας φτάνει σε ορισμένα σημεία το ενάμισι μέτρο. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με σχοινιά, καλάθια μεταφοράς και drones, καθώς δεν υπάρχουν ασφαλή σημεία προσγείωσης για τα ελικόπτερα.

Η ορμή των νερών ήταν τόσο μεγάλη ώστε σοροί εντοπίστηκαν στις πεδινές περιοχές Τσιτβάν και Ναβαλπαράσι, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό σημείο της καταστροφής. Νοσοκομεία και νεκροτομεία βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ συγγενείς των αγνοουμένων μετακινούνται από νοσηλευτικό ίδρυμα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, κρατώντας φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων.

Φόβοι για δεύτερο πλημμυρικό κύμα

Παράλληλα με τις έρευνες, οι Αρχές παρακολουθούν δύο νέες λίμνες που σχηματίστηκαν από τον πάγο, τη λάσπη και τα συντρίμμια που απέκλεισαν την πορεία των νερών. Η πιθανότητα κατάρρευσης των φυσικών φραγμάτων δημιουργεί φόβους για ένα δεύτερο πλημμυρικό κύμα, με κατοίκους παραποτάμιων περιοχών να απομακρύνονται προληπτικά.

Οι επιχειρήσεις διακόπηκαν προσωρινά σε ορισμένα σημεία λόγω του κινδύνου νέας υπερχείλισης, ενώ οι καιρικές συνθήκες καθήλωσαν κατά διαστήματα τα ελικόπτερα. Δορυφορικές εικόνες και στοιχεία από την κινεζική πλευρά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της στάθμης των νέων λιμνών.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση του παγετώνα, χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διερεύνηση των ακριβών αιτίων. Το Νεπάλ έχει χάσει σχεδόν το ένα τρίτο της παγετωνικής του μάζας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερθέρμανση καθιστά τα μεγάλα υψόμετρα των Ιμαλαΐων όλο και πιο ασταθή.

Έκκληση για εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια

Η κυβέρνηση του Νεπάλ διευκρίνισε ότι δεν ζητά την αποστολή γενικών ομάδων έρευνας και διάσωσης, καθώς θεωρεί ότι οι εγχώριες δυνάμεις μπορούν να διαχειριστούν το κύριο μέρος της επιχείρησης. Ζήτησε, ωστόσο, στοχευμένη διεθνή συνδρομή σε τομείς στους οποίους δεν διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία.

Στις άμεσες ανάγκες περιλαμβάνονται ειδικός εξοπλισμός για διασώσεις σε σήραγγες, τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση των επικοινωνιών, αναγνώριση σορών, εξετάσεις DNA και μέσα για τη μακροχρόνια διατήρηση των νεκρών. Το Κατμαντού ζήτησε επίσης από την Ινδία και την Κίνα προκατασκευασμένες γέφυρες τύπου Bailey, καθώς περίπου δύο δεκάδες γέφυρες έχουν καταστραφεί και ολόκληρες κοινότητες παραμένουν αποκομμένες.