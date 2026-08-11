Η Ισπανία ξεδιπλώνει μαζική αστυνομική επιχείρηση και πραγματοποιεί εκστρατεία για τη δημόσια ασφάλεια ενόψει της σπάνιας, ολικής έκλειψης ηλίου στις 12 Αυγούστου που θα συμπέσει με μία από τις περιόδους με τον μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών στη χώρα.

Οι κυβερνήσεις των περιφερειών που βρίσκονται στη «διαδρομή» της έκλειψης στην Ισπανία, που προσφέρουν την καλύτερη θέα του ηλιακού γεγονότος στην ηπειρωτική Ευρώπη, ετοιμάζονται για την υποδοχή περίπου έξι εκατομμυρίων ανθρώπων καθορίζοντας 660 επίσημα σημεία θέασης, μαζί με χώρους στάθμευσης και κατασκήνωσης.

Περισσότεροι από 35.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε μια επιχείρηση ασφαλείας για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι, όπως πυρκαγιές που θα μπορούσαν να προκληθούν από αποτσίγαρα, που συνδέονται με μεγάλες συγκεντρώσεις σε περιοχές στη φύση, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters η Βιρχίνια Μπάρκονες, γενική γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Καταστάσεων στο υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

«Είχαμε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι στην Ισπανία, με μια ακόμη σειρά μεγάλων πυρκαγιών. Γι’ αυτό πρέπει να περιορίσουμε οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα», είπε η Μπάρκονες.

Αίθουσα ελέγχου στη Μαδρίτη την οποία είδε το Reuters είναι ο χώρος όπου οι Aρχές θα ηγηθούν μιας επιχείρησης επίβλεψης σε συντονισμό με τις κυβερνήσεις περιφερειών.

Η πλήρης ολική έκλειψη ηλίου, που θα είναι ορατή στο σύνολό της μόνο από την Ισπανία και την Ισλανδία αργά το απόγευμα αύριο Τετάρτη, προσφέρει ένα παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή θα διαφοροποιήσει τη διαχείριση μεγάλων δημόσιων εκδηλώσεων.

Για πολλές ισπανικές περιφέρειες ισχύουν προειδοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet για την ημέρα της έκλειψης λόγω θερμοκρασιών που αναμένεται να φθάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και ενός «υψηλού» ή «πολύ υψηλού» κινδύνου πυρκαγιών.

Η Ισπανία, όπως και η Γαλλία, έχει αντιμετωπίσει καύσωνες και έχει δώσει μάχη κατά μεγάλων πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι σε μια όλο και περισσότερο ξηρή Ευρώπη.

Μέχρι και χθες αργά το απόγευμα, τρεις μεγάλες πυρκαγιές μαίνονταν στις επαρχίες Ουέλβα, Σεγκόβια και Ουέσκα. Μέχρι τώρα φέτος, οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου 2.000.000 στρέμματα, εξαπλάσιο αριθμό εκείνων την ίδια περίοδο το 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Είναι μια πολύ άσχημη περίοδος. Είναι στατιστικά η εβδομάδα όπου ξεσπούν οι περισσότερες πυρκαγιές στην Ισπανία», δήλωσε ο Ραούλ ντε λα Κάγιε, γενικός γραμματέας της Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE).

Κάτοικοι μικρών πόλεων ετοιμάζουν τις δικές τους εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού καλώντας τους επισκέπτες να αποφεύγουν ευαίσθητες φυσικές περιοχές.

Στο Μπουιτράγο ντε Λοθόγια, μια πόλη 2.000 κατοίκων βόρεια της Μαδρίτης, η τοπική ομάδα Monte en Pie πραγματοποίησε διαμαρτυρία κατά των εκδηλώσεων που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν κοντά σε δάση.

Η κοντινή πόλη Τρες Κάντος ακύρωσε όλες τις εκδηλώσεις για την ημέρα της έκλειψης λόγω κινδύνου πυρκαγιών, αν και περίπου 3.000 άνθρωποι, περιλαμβανομένων των επικεφαλής της περιφέρειας της Μαδρίτης, αναμένονται σε ένα σημείο παρατήρησης κοντά στο Μπουιτράγο.

Η Monte en Pie υποστηρίζει πως αν και η έκλειψη θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, η ζημιά που θα μπορούσε να προκληθεί από μια μεγάλη πυρκαγιά θα μπορούσε να κρατήσει για δεκαετίες.

«Είμαστε σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Τα μπάρμπεκιου και η χρήση μηχανημάτων απαγορεύονται επειδή η ύπαιθρος είναι εξαιρετικά ξηρή… Όσοι περισσότεροι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος», δήλωσε η Άνα Ερνάντες, η επικεφαλής της ομάδας.

Οι Aρχές εκτιμούν ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονται στους δρόμους στη διάρκεια της ημέρας, ταξιδεύοντας προς την ύπαιθρο της βορειοδυτικής και της κεντρικής Ισπανίας κατά μήκος της διαδρομής της ολικής έκλειψης.

Οι εθνικές και οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, προειδοποιώντας στα τοπικά ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε διαδικτυακά φόρουμ τους επισκέπτες να μην σταθμεύουν σε μη εγκεκριμένες περιοχές, να μην πετάνε σκουπίδια και να μην χρησιμοποιούν μπάρμπεκιου ή να μην πηγαίνουν σε περιοχές στην ύπαιθρο που κινδυνεύουν από πυρκαγιές.

Ο κίνδυνος πυρκαγιών δεν φαίνεται ωστόσο να αποτρέπει τους αστρο-τουρίστες. Η ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.com κατέγραψε πάνω από τριπλάσια αύξηση αναζητήσεων από το εξωτερικό σε πόλεις της ενδοχώρας όπως το Μπούργος και η Σορία, ενώ στοιχεία του Amadeus travel δείχνουν ότι οι κρατήσεις για τη βόρεια περιφέρεια Αστούριας είναι αυξημένες κατά 292% σε σχέση με πέρυσι.

Για περίπου το 70% των ενοικιαζόμενων τροχόσπιτων και καραβανιών, περίπου 500.000 οχήματα, έχουν ήδη γίνει κρατήσεις για την περίοδο της έκλειψης, ανέφερε η εργοδοτική ένωση ASEICAR.