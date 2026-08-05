Το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημόσιας έρευνας για την υπόθεση του καταδικασμένου παιδοβιαστή Τζέφρι Έπστιν και τη δράση του στη Βρετανία εξετάζει η βρετανική κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις της υφυπουργού Δικαιοσύνης, Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατό του Αμερικανού μεγιστάνα, το σκάνδαλο Έπστιν συνταράσσει το βρετανικό κατεστημένο, οδηγώντας στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, και του Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Ο Μπέρναμ, που έγινε πρωθυπουργός τον Ιούλιο, θα συναντηθεί με τα θύματα του Έπστιν, δήλωσε η Ντέιβις-Τζόουνς στο BBC και μια δημόσια έρευνα ενδέχεται να ακολουθήσει.

«Εξετάζουμε τι μπορεί να γίνει», είπε η Ντέιβις-Τζόουνς, η οποία παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ τον Μάιο, κατηγορώντας αργότερα την κυβέρνησή του ότι δεν άκουσε τα θύματα του Έπστιν. Επαναδιορίστηκε όταν ανέλαβε ο Άντι Μπέρναμ.

Η βρετανική αστυνομία διεξάγει ήδη έρευνες σε σχέση με την υπόθεση Έπστιν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαγγελίες κατηγοριών για αδικήματα από σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέχρι παράνομη διακίνηση γυναικών μέσω βρετανικών αεροδρομίων και ανάρμοστη συμπεριφορά στη διάρκεια κατοχής δημόσιου αξιώματος.

Η Ντέιβις-Τζόουνς είπε πως μια δημόσια έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει επίσης φερόμενες ενέργειες του εκλιπόντος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου, Μοχάμεντ αλ Φάγεντ, ενός άλλου δημόσιου προσώπου που έχει κατηγορηθεί από εκατοντάδες θύματα για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.