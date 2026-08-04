Αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει άμεσα συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εμφανίστηκε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν και πως είναι πιθανό να υπάρξει συμφωνία εντός της Τρίτης ή της Τετάρτης, 4-5 Αυγούστου, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Είμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς»

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια συμφωνία σήμερα ή αύριο για να ανοίξουν τα Στενά και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη θέση σε αυτή τη σύγκρουση».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επιβολής διοδίων από την πλευρά του Ιράν, ο Μπέσεντ ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία θα προβλέπει ελεύθερη κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ήδη υπάρχουν πλοία που περνούν από την περιοχή.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Μετά τις δηλώσεις του, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησαν περίπου 4%, κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι.

Ο Μπέσεντ εκτίμησε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν περαιτέρω, εφόσον ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και αρχίσει να αποκαθίσταται η ροή των φορτίων.

Όπως είπε, «υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χίλια, πλοία που βρίσκονται εκεί και περιμένουν να αποπλεύσουν».

«Δεν πρόκειται μόνο για την ενέργεια»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η σημασία των Στενών του Ορμούζ δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια.

Όπως ανέφερε, μέσω της περιοχής μεταφέρονται επίσης λιπάσματα, προϊόντα διύλισης πετρελαίου και διάφορα βιομηχανικά αέρια.

«Θα μπορούσαμε να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς αυτά τα φορτία θα αρχίσουν να κινούνται ξανά», πρόσθεσε.

Η στάση Τραμπ και οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Οι δηλώσεις Μπέσεντ έρχονται μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την οποία ανεστάλη μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι μια συμφωνία για αποκλιμάκωση της κρίσης βρίσκεται κοντά.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης συνοδεύονται από νέες εντάσεις με την Τεχεράνη, κρατώντας την περιοχή σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.