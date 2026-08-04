Σημαντική μείωση στα αποθέματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς υψηλής ακρίβειας καταγράφει ο αμερικανικός στρατός έπειτα από πέντε μήνες πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση των σχετικών στοιχείων. Η εξέλιξη προκαλεί έντονο προβληματισμό για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση νέων συγκρούσεων.

Οι πύραυλοι που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό είναι κυρίως οι επίγειοι πύραυλοι επιφανείας-επιφανείας ATACMS (Army Tactical Missile Systems) και οι PrSM (Precision Strike Missiles). Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν το σύνολο» αυτών των όπλων. Το εύρος της εξάντλησης των αποθεμάτων των συγκεκριμένων πυραύλων δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Κρίσιμος ρόλος στα σύγχρονα πεδία μάχης

Τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν βασικό στοιχείο του αμερικανικού οπλοστασίου, καθώς επιτρέπουν την πραγματοποίηση ακριβών πληγμάτων από ασφαλή απόσταση. Οι πύραυλοι ATACMS που έχουν παραχωρηθεί από τις ΗΠΑ διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν στόχους εντός της Ρωσίας.

Οι νεότεροι πύραυλοι PrSM αποτελούν την επόμενη γενιά του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, διαθέτουν μεγαλύτερο βεληνεκές και προορίζονται να αντικαταστήσουν σταδιακά τους ATACMS. Αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για όπλα αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων το καθένα και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση με την Κίνα.

Οι πηγές δεν αποκάλυψαν πόσοι πύραυλοι από κάθε τύπο εξακολουθούν να βρίσκονται στα αμερικανικά αποθέματα.

Ανησυχία στην Ουάσινγκτον για την επόμενη ημέρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν από κοινού με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση θα είχε σύντομη διάρκεια. Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, οι τρεις πηγές που γνωρίζουν τα στοιχεία εκφράζουν ανησυχία ότι η μείωση των αποθεμάτων πυραύλων μπορεί να περιορίσει την ικανότητα αποτροπής των ΗΠΑ απέναντι σε αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Τέταρτη πηγή ανέφερε ότι, αν και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει σχεδόν εξαντλήσει τους χερσαίους πυραύλους που διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου, έχει καταφέρει να αναπληρώνει μέρος των αποθεμάτων χρησιμοποιώντας πυρομαχικά από άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Όλες οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα αποθέματα, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο» και «πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ παράγουν αυτή τη στιγμή περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν, ενώ παράλληλα επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους με ρυθμούς-ρεκόρ.

Αναλυτές συμφωνούν ότι η παραγωγή ορισμένων πυρομαχικών, όπως βλήματα πυροβολικού και διάφοροι τύποι πυραύλων, βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ενδέχεται να μην επαρκούν για έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Η Λόκχιντ Μάρτιν, κατασκευάστρια των πυραύλων ATACMS, PrSM και του αντιβαλλιστικού συστήματος THAAD, δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήματα σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ ή τα επίπεδα των αποθεμάτων. Αντίστοιχα, η Ρέιθιον, που κατασκευάζει τους πυραύλους Tomahawk και τους αναχαιτιστές Patriot, επίσης δεν σχολίασε.

Από την πλευρά του Πενταγώνου, ο επικεφαλής εκπρόσωπος Σον Παρνέλ δήλωσε ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει επιχειρήσεις όπου και όταν το επιλέξει ο πρόεδρος», προσθέτοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα προστασίας των αμερικανικών συμφερόντων.

Έντονες συζητήσεις για τα αποθέματα όπλων

Τα στοιχεία για τα αποθέματα κυκλοφορούν την τελευταία εβδομάδα εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στο πλαίσιο έντονων συζητήσεων στην κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το χρονικό διάστημα που μπορούν να συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν χωρίς τα αποθέματα να υποχωρήσουν σε επίπεδα που θα επηρέαζαν την ικανότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν σε άλλες διεθνείς κρίσεις.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η εκτεταμένη χρήση των ATACMS και PrSM συνδέεται με την επιλογή της κυβέρνησης Τραμπ να αποφύγει πιο επικίνδυνες μεθόδους προσβολής ιρανικών στόχων, όπως οι αεροπορικές επιδρομές με επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, οι πύραυλοι αυτοί έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εντός του Ιράν. Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι τα αποθέματα των PrSM ήταν εξαρχής περιορισμένα, καθώς πρόκειται για νέο οπλικό σύστημα, ενώ ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη παραγγείλει μεγάλες ποσότητες για το 2027. Παράλληλα, ο στρατός των ΗΠΑ έχει ανακοινώσει ότι οι ATACMS αποσύρονται σταδιακά, με την παραγωγή να μεταφέρεται στους νεότερους PrSM.

Μειώνονται και τα αμυντικά αποθέματα

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι στρατιωτικοί διοικητές προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες τον πρόεδρο ότι μειώνονται και τα αποθέματα αμυντικών όπλων, μεταξύ αυτών οι αναχαιτιστές Patriot, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην προχωρήσει σε νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, εν μέρει λόγω προειδοποιήσεων των στρατιωτικών συμβούλων του για τα περιορισμένα αποθέματα. Αμερικανός αξιωματούχος αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας πιέσεων από κράτη του Κόλπου.

Παράλληλα, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το κατά πόσο ο πρόεδρος μπορεί να διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, καθώς δεν έχει κατατεθεί ούτε αίτημα για κήρυξη πολέμου ούτε εξουσιοδότηση χρήσης στρατιωτικής βίας.

Σημαντική μείωση και σε Patriot, THAAD και Tomahawk

Το CSIS εκτίμησε σε έκθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα ότι από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο χρησιμοποιήθηκε περίπου το 65% των αναχαιτιστών Patriot, ενώ τα αποθέματα των αναχαιτιστών του συστήματος THAAD ήταν τουλάχιστον κατά 38% μειωμένα σε σχέση με την έναρξη του πολέμου. Τα δύο αυτά συστήματα χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την καταστροφή εισερχόμενων πυραύλων και θεωρούνται από τα αποτελεσματικότερα μέσα αεράμυνας των ΗΠΑ.

Αν και το Reuters δεν είχε πρόσβαση στα επίσημα στοιχεία, δύο από τις πηγές υποστήριξαν ότι οι εκτιμήσεις αυτές συμβαδίζουν με τα εσωτερικά δεδομένα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με μία από τις πηγές, οι ΗΠΑ έχουν καταναλώσει λίγο λιγότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων αποθεμάτων πυραύλων cruise Tomahawk από την έναρξη του πολέμου. Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον συγκεκριμένο αριθμό.

Οι Tomahawk αποτελούν οπλικό σύστημα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά, καταδρομικά και υποβρύχια και χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια για την προσβολή ισχυρά προστατευμένων στόχων χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι πιλότοι.

Την ίδια στιγμή, η Ρέιθιον, θυγατρική της RTX, έχει καταλήξει σε προκαταρκτική πολυετή συμφωνία με το Πεντάγωνο για την αύξηση της παραγωγής των πυραύλων Tomahawk, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της Ουάσινγκτον να αναπληρώσει τα στρατιωτικά της αποθέματα.