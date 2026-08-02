Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο τελικό στάδιο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, αφού οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ανέστειλαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρος στη διπλωματία.

Οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είναι διμερείς και «δεν αφορούν κανέναν άλλο», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και δεν αποτελούν νέα εξέλιξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν και το Ομάν, ως τα δύο παράκτια κράτη των Στενών του Ορμούζ, πρέπει να καταλήξουν σε έναν κοινά αποδεκτό μηχανισμό που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Ο Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν την επομένη της υπογραφής του μνημονίου κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον και στόχος τους είναι η επίτευξη συμφωνίας για έναν θαλάσσιο διάδρομο που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο καθεστώς που ίσχυε πριν από τις 28 Φεβρουαρίου», υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα χρησιμοποιηθούν από «επιθετικές πλευρές» εναντίον του Ιράν και ότι θα γίνουν πλήρως σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Τόνισε ακόμη ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι από μόνη της επαρκή, προϋπόθεση για την επαναλειτουργία του Ορμούζ.

Τέλος, υποστήριξε ότι το κλείσιμο των Στενών προκλήθηκε από την παραβίαση των συμφωνηθέντων εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ναυτικό αποκλεισμό που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, επέβαλε η Ουάσιγκτον, επιμένοντας ότι το ζήτημα «δεν σχετίζεται με το Ομάν».