Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του στην προεδρία της Βραζιλίας, μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας έδωσε το «πράσινο φως» στην ομοσπονδιακή αστυνομία να διερευνήσει υπόθεση που αφορά τον γιο του. Η απόφαση, σύμφωνα με δικαστική πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ελήφθη τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακήρυξη του Λούλα ως υποψηφίου από την κεντροαριστερή παράταξή του.

Την απόφαση για την έρευνα έλαβε ο δικαστής Αντρέ Μεντόζα -που είχε ονομάσει μέλος του κορυφαίου θεσμού της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης ο πρώην πρόεδρος της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου- σημείωσε η πηγή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για τις υποψίες που βαραίνουν τον Φάμπιου Λουίς Λούλα ντα Σίλβα, γνωστό με το χαϊδευτικό «Λουλίνια».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Folha de S. Paulo», η έρευνα σκοπό έχει να εξακριβωθεί αν ο γιος του προέδρου είχε προχωρήσει σε ενέργειες για να ευνοήσει λομπίστα, στο πλαίσιο διαγωνισμού του υπουργείου Υγείας για την εμπορική διάθεση θεραπευτικής κάνναβης.

Ο εν λόγω λομπίστας, επιχειρηματίας, έχει φυλακιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς θεωρείται πως ήταν κεντρική μορφή σε κύκλωμα απάτης με στόχο συνταξιούχους.

Το σκάνδαλο πυροδότησε την παραίτηση του υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων της κυβέρνησης Λούλα.

«Αν ο γιος μου κατηγορηθεί για κάτι (…) δεν θα έχει καμιά προνομιακή μεταχείριση. Δεν θα ζητούσα ποτέ ούτε από αστυνομικό, ούτε από δικαστή να μην κάνει αυτό που είναι δίκαιο», ήταν η αντίδραση του Λούλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πόντκαστ Inteligencia Ltda (από το 1:41:00).

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του «Λουλίνια» είχαν ήδη ερευνηθεί εξονυχιστικά μετά την έναρξη τον Φεβρουάριο πρότερης έρευνας, καθώς υπήρχαν υποψίες σε βάρος του ότι ήταν «κρυφός συνέταιρος» του συστήματος απάτης σε βάρος συνταξιούχων.

Ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιου Μπολσονάρου, γιος του φυλακισμένου κατ’ οίκον πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ήδη υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία στις εκλογές του φθινοπώρου, έσπευσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία.

«Φαντάζεστε αν ήταν γιος του προέδρου Μπολσονάρου αυτός σε βάρος του οποίου υπήρχαν υποψίες πως πήρε χρήματα από συνταξιούχους; Έχετε την παραμικρή αμφιβολία πως θα ήταν όλοι τους στη φυλακή, αφού τους στερούνταν τα αξιώματά τους;», ήταν το σχόλιο του υποψηφίου.

Ο πρόεδρος Λούλα, ο οποίος είχε φυλακιστεί το 2018 για υπόθεση διαφθοράς, προτού η καταδίκη του ακυρωθεί, αναμένεται να ονομαστεί επίσημα μεθαύριο Κυριακή υποψήφιος του Κόμματος Εργαζομένων (PT) στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.