Ένα drone φέρεται να χτύπησε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey.

Η εταιρεία λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι δύο δεξαμενόπλοια φυσικού αερίου είχαν πάρει φωτιά στο αιγυπτιακό λιμάνι. Νωρίτερα, δύο πηγές ασφαλείας ανέφεραν επίσης μιλώντας στο Reuters ότι υπήρξε πλήγμα από drones.

Το drone χτύπησε το πλωτό δεξαμενόπλοιο «Energos Winter», προκαλώντας πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλο πλοίο, το «Gaslog Salem», σύμφωνα με τρεις πηγές του εμπορικού κλάδου που έχουν γνώση του συμβάντος.

Προς το παρόν, σύμφωνα με την Ambrey, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Παράλληλα, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές στις υποδομές του λιμανιού.