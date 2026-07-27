Συναγερμός σήμανε στις αρχές των Νήσων του Σολομώντα έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά σε μεγάλο υπαίθριο χρυσωρυχείο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε μια περιοχή με έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση.

Η βασιλική αστυνομία των νησιών του Σολομώντα αρνήθηκε να αναφερθεί σε απολογισμό θυμάτων. Ωστόσο, η τοπική εφημερίδα «In-depth Solomons» έκανε λόγο για τον εντοπισμό «10 σορών» στο υπαίθριο μεταλλείο.

Στην πρωτεύουσα Χονιάρα, νοσοκομείο ανέφερε πως ανέμενε να υποδεχτεί θύματα που έχασαν τη ζωή τους.

Στο σημείο έχουν μεταφερθεί εκσκαφείς, οι οποίοι επιχειρούν να απομακρύνουν τα βράχια και τα χώματα που έχουν καλύψει τμήμα του μεταλλείου.

Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα και βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών Σολομώντα και μπήκε σε φάση επέκτασης της δραστηριότητας την περασμένη χρονιά.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Gold Ridge Mining διακρατεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του η Wanguo International Mining, η οποία ανέφερε τον Μάιο ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο εισέφερε σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ των νησιών του Σολομώντα.

Ούτε η Gold Ridge, ούτε η Wanguo απάντησαν αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους για να τους ζητήσει σχόλιο.

Ο νέος πρωθυπουργός του κράτους της Ωκεανίας, Μάθιου Γουέιλ, ανακοίνωσε πρόσφατα ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση του τομέα των μεταλλείων, με σκοπό να εξασφαλίζει περισσότερα έσοδα η οικονομία της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.