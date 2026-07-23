Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Encelia, το οποίο ανήκει σε σαουδαραβικά συμφέροντα, δέχθηκε επίθεση κατά τη διέλευσή του από την Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, επικαλούμενο αξιωματούχο της Γενικής Αρχής Μεταφορών, από το χτύπημα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μπροστινό τμήμα του πλοίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου, του πληρώματος και την αποτροπή περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι στόχευσαν τα δεξαμενόπλοια Encelia και Layla.