Την αποπομπή του αρχηγού των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχωρώντας στη σημαντικότερη αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας από το 2024.

Η απομάκρυνσή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του ιδιαίτερα δημοφιλούς υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, η οποία προκάλεσε διαδηλώσεις στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Οι αρχικές πληροφορίες που απέδιδαν την αποχώρηση του Φεντόροφ σε σύγκρουσή του με τον Σίρσκι επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια. Ο 35χρονος πρώην υπουργός είχε κερδίσει ευρεία αποδοχή για την προσπάθειά του να εκσυγχρονίσει τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, να ενισχύσει τη χρήση νέων τεχνολογιών και drones και να περιορίσει τη διαφθορά στις στρατιωτικές προμήθειες.

Αντίθετα, ο 60χρονος Σίρσκι αντιμετωπιζόταν από πολλούς στην Ουκρανία ως εκπρόσωπος της παλαιότερης, σοβιετικής στρατιωτικής σχολής, ο οποίος εμφανιζόταν απρόθυμος να προχωρήσει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στον στρατό.

Following the announcement that Oleksander Syrskyi has been dismissed, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has announced that Major General Mykhailo Drapatyi will become the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Drapatyi is respected in Ukrainian military… pic.twitter.com/41bYcN4woK — OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2026

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Σίρσκι για τον ρόλο του στην επιτυχημένη άμυνα του Κιέβου κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής το 2022, καθώς και για τη συμμετοχή του σε άλλες σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τη θέση του ανέλαβε ο Μιχαΐλο Ντραπάτι, ένας δημοφιλής στρατηγός με μεγάλη εμπειρία από τα πεδία των μαχών.

«Όλες οι αποφάσεις θα επισημοποιηθούν αύριο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.