Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε τη συνάντηση που είχε προγραμματίσει σήμερα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, όπως ανέφερε ισραηλινή πηγή στο Reuters.

Η πηγή μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο Χέγκσεθ είχε προγραμματίσει επίσης να συναντηθεί με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Ισραήλ με το Ιράν να αποτελεί θέμα των συζητήσεών τους.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο σχετικά με τις προγραμματισμένες συναντήσεις του Χέγκσεθ.

Μια τέτοια πώληση θα προκαλούσε την οργή των Ισραηλινών αξιωματούχων καθώς η Τουρκία επικρίνει εδώ και καιρό τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου αντιτίθεται στην πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και ότι έχει καταστήσει σαφή την αντίθεσή του στον Τραμπ γι’ αυτό το θέμα, ενώ ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα άρει τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα λόγω της αγοράς ρωσικών πυραύλων αεροπορικής άμυνας το 2019, εξέφρασε την προθυμία του να πουλήσει στον σύμμαχο του ΝΑΤΟ μαχητικά αεροσκάφη F-35.