Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Μεξικό, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς που είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο παγκοσμίου φήμης τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας, μετατρέποντας τις ξέφρενες ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις λατρείας σε σκηνικό απόλυτου πανικού μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.



Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το δημαρχείο του Λος Κάμπος, το όχημα παρέσυρε τους φιλάθλους αμέσως μετά τη λήξη του χθεσινοβραδινού αγώνα του Μουντιάλ. Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τα αίτια της παράσυρσης, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.



«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων και, για λόγους που μένουν να καθοριστούν από την αρμόδια αρχή, πέρασε μέσα από το πλήθος, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε το δημαρχείο.

Συνολικά 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ο οδηγός, ο οποίος συνελήφθη αμέσως από τις αρχές.

Ο αναπληρωτής δήμαρχος, Χοσέ Μανουέλ Λαρούμπε, δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη αλληλεγγύη μας στους πληγέντες και στις οικογένειές τους μετά τα ατυχή γεγονότα που συνέβησαν απόψε».

Ένα μη επαληθευμένο βίντεο κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος κόσμου. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αυθεντικότητά του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Πανηγυρισμοί ξέσπασαν σε όλο το Μεξικό χθες βράδυ, μετά τη νίκη του Μεξικού επί της Τσεχίας με 3-0 στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.