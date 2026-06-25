Τη συγκλονιστική καταστροφή που έχει υποστεί η Βενεζουέλα μετά τους δύο φονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν προ λίγων, περιέγραψε ο καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. «Ακόμη δεν φανταζόμαστε, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι έχει συμβεί» είπε χαρακτηριτικά.

«Έχουμε να κάνουμε με μία μείζονα καταστροφή. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ότι οι νεκροί θα είναι από 10 μέχρι 100 χιλιάδες. Αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξης του 50%» δήλωσε μιλώντας στο ERTNews.

Όπως επεσήμανε: «Έχουμε να κάνουμε με μία μεγάλη καταστροφή αλλά δεν είναι μόνο οι θεωρητικοί υπολογισμοί που κάνουμε όταν εκδηλώνεται ένας σεισμός αλλά συνολικά το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο; Το γεωδυναμικό πλαίσιο δηλαδή το τι ρήγματα υπάρχουν, το τι δυναμικότητα υπάρχει, το πώς έγιναν σεισμοί και στη συνέχεια είναι ο δομημένος ιστός δηλαδή τα σπίτια, οι υπηρεσίες που καταρρέουν».

«Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα εξής δεδομένα. Το πρώτο είναι το ότι έχουμε μεγάλα ρήγματα τα οποία προκαλούν μεγάλους σεισμούς. Αυτά τα ρήγματα είναι στη βόρεια ανατολική προέκταση των Άνδεων και είναι δεξιόστροφα, είναι ρήγματα επικίνδυνα» σημείωσε ο Ευθύμιος Λέκκας.

«Μόλις σταμάτησε η δόνηση η πρώτη ήρθε η δεύτερη»

«Οι δύο σεισμοί είχαν διαφορά μόλις 39 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος των 7,2 Ρίχτερ είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων με αυτό το εστιακό βάθος στις γύρω περιοχές συνήθως καταρρέουν οι μικρές κατασκευές δηλαδή οι δυόροφες τριόροφες. Ο δεύτερος είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων στόχευσε τα πιο μεγάλα κτίρια. Μόλις σταμάτησε η δόνηση η πρώτη ήρθε η δεύτερη» δήλωσε και τόνισε πως χρειάζεται διεθνής βοήθεια.

Τονίζοντας πως δεν έχουμε συνειδοτοποιήσει τι θα αντικρούσουμε με το πρώτο φως της ημέρας γιατί στη Βενεζουέλα είναι ακόμη νύχτα δήλωσε: «Οι περιοχές που χτύπησε ο σεισμός είναι πυκνά αναπτυγμένες και επειδή είναι χαμηλό το βιωτικό επίπεδο οι κατασκευές δεν ήταν καλές.

«Περιμένω να δω ζημιές ακόμη και στη Μποκοτά στην Κολομβία που είναι 500 χιλιόμετρα μακριά» υπογράμμισε.