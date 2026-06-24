Διμερή συνάντηση θα έχουν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου που μετέδωσε ο ανταποκριτής του CNN Türk στις ΗΠΑ, Γιουνούς Πακσόι.

Η επιβεβαίωση έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Τούρκου προέδρου ότι η συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του είναι «πολύ πιθανό» να πραγματοποιηθεί.

Τι είχε πει ο Ερντογάν

Ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP, είχε αναφερθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα.

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει ξεχωριστή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει: «Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μια κατ’ ιδίαν συνάντηση είναι πολύ πιθανό να γίνει».

Σύμφωνα με τις τουρκικές πληροφορίες, πλέον ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Η Άγκυρα στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει στις 7 και 8 Ιουλίου την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή των ηγετών των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Στην Άγκυρα αναμένονται επίσης πολλοί προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, ανώτεροι διπλωμάτες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και χιλιάδες ξένοι επισκέπτες.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, σχεδόν 3.000 δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία, φωτορεπόρτερ, εκπρόσωποι ψηφιακών μέσων και διεθνών δικτύων έχουν υποβάλει αίτημα διαπίστευσης για τη Σύνοδο.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας

Για τις ανάγκες της Συνόδου θα κινητοποιηθούν συνολικά 56.288 στελέχη ασφαλείας.

Από αυτά, 48.841 θα προέρχονται από την αστυνομία και 7.447 από τη στρατοχωροφυλακή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 639 άτομα θα έχουν αναλάβει καθήκοντα ψηφιακής επιτήρησης και διαδικτυακής περιπολίας σε 24ωρη βάση, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο.

Η εξυπηρέτηση των αποστολών θα γίνει μέσω τριών αεροδρομίων: της Άγκυρας, του Εσενμπόγα και του Μούρτεντ.

Κλειστή συνεδρίαση των ηγετών

Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί με βάση το τυποποιημένο πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση των ηγετών θα γίνει σε κλειστή συνεδρίαση και σε μορφή με βαθμό διαβάθμισης σε επίπεδο Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στα μέσα ενημέρωσης θα δοθεί εικόνα μόνο στην αρχή της συνεδρίασης.

Σε αυτό το σημείο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα κάνει σύντομη τοποθέτηση εκ μέρους της Συμμαχίας, παρουσιάζοντας το πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης, τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν και τη συνολική εικόνα της κατάστασης.

Το πολιτικό βάρος της συνάντησης

Το τετ α τετ Ερντογάν-Τραμπ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και στις περιφερειακές ισορροπίες.

Η ατζέντα της συνάντησης δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, ωστόσο αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Άγκυρας-Ουάσινγκτον, την ασφάλεια, την αμυντική συνεργασία και τις προτεραιότητες της Συμμαχίας.

Η επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο δίνει πλέον θεσμικό βάρος σε μια συνάντηση που η τουρκική πλευρά είχε ήδη προαναγγείλει ως πολύ πιθανή.