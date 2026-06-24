Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα έχει «πιθανότατα» διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν ο Αμερικανός ηγέτης μεταβεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα.

Η δήλωση έγινε έξω από το τουρκικό κοινοβούλιο, όταν ο Ερντογάν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συναντηθούν ξεχωριστά, πέρα από τις εργασίες της συνόδου κορυφής.

Στις 7-8 Ιουλίου η σύνοδος

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, με τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ερντογάν, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, περιορίστηκε να πει ότι μια διμερής συνάντηση με τον Τραμπ είναι πιθανή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα ή το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσινγκτον

Η πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ παραμένουν κρίσιμες για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη Συμμαχία και τις περιφερειακές ισορροπίες.

Αν επιβεβαιωθεί, η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο μιας συνόδου όπου αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι οι προτεραιότητες του ΝΑΤΟ, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ο ρόλος της Τουρκίας στη Συμμαχία.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των διμερών επαφών.