Σε χαμηλότερη βαθμίδα έθεσε το επίπεδο απειλής για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO), ρίχνοντάς το από «κρίσιμο» σε «μέτριο», στον απόηχο της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου. Την ίδια στιγμή, στην Ουάσινγκτον συνεχίζεται η πολιτική συζήτηση, καθώς ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ανώτερα μέλη του Κογκρέσου για τη συμφωνία, η οποία παραμένει στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

Ενδείξεις αποκλιμάκωσης αλλά συνεχιζόμενη επιφυλακή

Η UKMTO, υπηρεσία που υπάγεται στο Βασιλικό Ναυτικό και ασχολείται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, γνωστοποίησε ότι η εκτίμηση κινδύνου για την περιοχή μειώθηκε σε «μέτριο», επικαλούμενη τις τελευταίες εξελίξεις στη συμφωνία Ουάσινγκτον – Τεχεράνης.

Η προηγούμενη αξιολόγηση «κρίσιμη» είχε τεθεί λόγω της έντασης και των στρατιωτικών επιχειρήσεων που είχαν αναπτυχθεί στην ευρύτερη ζώνη.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, η υπηρεσία σημειώνει ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρως σταθερή.

Προειδοποιήσεις για ναυτικές απειλές και συμφόρηση

Σε νεότερη οδηγία της, η UKMTO συνέστησε στους ναυτικούς να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Οι ναυτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν την ύπαρξη ναρκών και να αναμένουν αυξημένη ναυτική παρουσία, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η υπηρεσία προειδοποιεί επίσης για πιθανή συμφόρηση στα περάσματα της περιοχής, καθώς στρατιωτικές μονάδες εξακολουθούν να επιχειρούν για τη διασφάλιση της ομαλής ροής της ναυσιπλοΐας.

Άρση αποκλεισμού και επαναφορά της ναυσιπλοΐας

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της UKMTO, ο αμερικανικός στρατός είχε γνωστοποιήσει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που ίσχυε για τα ιρανικά λιμάνια από τον Απρίλιο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της εμπορικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ιράν: Ταχεία αδειοδότηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ βάσει συμφωνίας με ΗΠΑ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι η αρμόδια Αρχή για τα Στενά του Περσικού Κόλπου θα προχωρά σε ταχεία έκδοση αδειών διέλευσης για πλοία που επιθυμούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Στην ίδια ανακοίνωση, την οποία μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα πραγματοποιηθούν και επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ναυτιλιακές αρχές καλούν τα πλοία να τηρούν αυστηρά τις καθορισμένες διαδρομές και τα χρονικά παράθυρα διέλευσης που θα ορίζει η αρμόδια αρχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Κλειστή ενημέρωση στο Κογκρέσο

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση προς κορυφαία στελέχη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Στη διαδικασία συμμετείχαν οι ηγεσίες των δύο σωμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των αρμόδιων επιτροπών εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγή με γνώση της ενημέρωσης.

Πρόκειται για την πρώτη αναλυτική παρουσίαση των όρων της συμφωνίας που υπεγράφη πρόσφατα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Επόμενα βήματα και πολιτικές εντάσεις

Κατά την ενημέρωση παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα των νομοθετών, ενώ έγινε αναφορά και στο χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν για περίπου 60 ημέρες, με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας και μιας συνολικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, στο Κογκρέσο εντείνονται οι αντιδράσεις, με βουλευτές και γερουσιαστές να εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον πέτυχε ουσιαστικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη μετά από μήνες σύγκρουσης.