Σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, λίγες ώρες μετά την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που είχε προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τα πρώτα στοιχεία από τα συστήματα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν σημαντική αύξηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία να διασχίζουν ξανά το στρατηγικής σημασίας πέρασμα που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, επτά εμπορικά πλοία πραγματοποίησαν διελεύσεις από τα Στενά αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερα φορτηγά πλοία, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) υπό γαλλική σημαία και ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ασφάλτου υπό σημαία των Νήσων Κουκ, τα οποία κατευθύνθηκαν προς τον Κόλπο του Ομάν.

Παράλληλα, το δεξαμενόπλοιο «Starway», με σημαία Παναμά και δυνατότητα μεταφοράς άνω των 46.000 τόνων πετρελαίου, εισήλθε στα Στενά με προορισμό τον Περσικό Κόλπο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το πλοίο απενεργοποίησε τον πομποδέκτη AIS κατά τη διέλευσή του, πρακτική που έχει γίνει ολοένα και πιο συχνή μετά την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, καθώς αρκετοί πλοιοκτήτες επιδιώκουν να περιορίσουν την έκθεση των πλοίων τους σε πιθανούς κινδύνους.

Ξεκινά ξανά η ροή πετρελαίου και LNG

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ είχε περιοριστεί δραματικά, αναγκάζοντας πετρελαιοπαραγωγές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία να ανακατευθύνουν σημαντικό μέρος των εξαγωγών τους μέσω εναλλακτικών διαδρομών και λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η μερική επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις διεθνείς αγορές, καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου είχαν εγκλωβιστεί στον Κόλπο εξαιτίας της κρίσης.

Το δεξαμενόπλοιο LNG «Mraikh», το οποίο συνδέεται με την QatarEnergy, διέσχισε με επιτυχία τα Στενά μεταφέροντας φορτίο από το Κατάρ προς το Πακιστάν. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα πλοία LNG που έχουν εγκαταλείψει τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των εχθροπραξιών, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδειξη σταδιακής αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Την ίδια στιγμή, το δεξαμενόπλοιο «Tong Lin Wan», υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, διέσχισε τα Στενά μεταφέροντας νάφθα από τα διυλιστήρια Ruwais των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με τελικό προορισμό τη Σιγκαπούρη.

Παράλληλα, τρία ακόμη δεξαμενόπλοια φόρτωναν πετρέλαιο κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα, εκτός της ζώνης των Στενών, με δύο από αυτά να έχουν ήδη αναχωρήσει για ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η Φουτζάιρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο των επιθέσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, γεγονός που είχε ενισχύσει σημαντικά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών στην περιοχή.

Παραμένει η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Παρά την επανεκκίνηση της κίνησης, οι διεθνείς ναυτιλιακοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις.

Η INTERTANKO, που εκπροσωπεί ανεξάρτητους πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, ζήτησε σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων, καθώς και την άμεση έναρξη επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης στις περιοχές όπου υπήρξαν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παρόμοια στάση τηρεί και η Lloyd’s Market Association του Λονδίνου, η οποία επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις κυρώσεις, τα ασφαλιστικά κόστη, τη νομοθεσία περί τρομοκρατίας και τα τέλη διέλευσης.

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι, παρά τα πρώτα θετικά σημάδια, η πλήρης αποκατάσταση της εμπιστοσύνης δεν θα είναι άμεση. Η επιστροφή της εμπορικής ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών μεταφορών στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τη σύγκρουση αναμένεται να αποτελέσει μια σταδιακή και σύνθετη διαδικασία, η οποία θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα της συμφωνίας και τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στους πλοιοκτήτες.