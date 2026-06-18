Οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν αύριο στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και των βασικών μεσολαβητών, του Πακιστάν και του Κατάρ. Στόχος είναι να ξεκινήσει η δύσκολη διαδικασία επίλυσης όλων των σημαντικών ζητημάτων που εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα.

Ήδη, ωστόσο, εμφανίζονται διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με την αρχική συμφωνία. Η διατύπωση του μνημονίου κατανόησης χαρακτηρίζεται από ασάφειες, ενδεχομένως σκόπιμες, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή του ιδιαίτερα δύσκολη.

Η πιο ευαίσθητη πτυχή αφορά τον Λίβανο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν οι διπλωματικές προσπάθειες πριν ακόμη αρχίσουν ουσιαστικά. Το Ιράν υποστηρίζει ότι η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο αποτελεί απαίτηση που περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ δηλώνει ότι οι δυνάμεις του θα συνεχίσουν να διατηρούν τον έλεγχο μεγάλων περιοχών για όσο διάστημα το θεωρεί αναγκαίο. Οι δύο αυτές θέσεις θεωρούνται εκ διαμέτρου αντίθετες.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα θα είναι ελεύθερη από τέλη. Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξακολουθεί να αναφέρεται σε «τέλη θαλάσσιων υπηρεσιών» μετά την παρέλευση της περιόδου των 60 ημερών.

Ιρανός βουλευτής υποστήριξε ότι οι σχετικές χρεώσεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο. Αν και θεωρείται απίθανο τέτοιες τιμές να διατηρηθούν σε περίοδο ειρήνης, καθώς καταβάλλονταν από πλοία και δεξαμενόπλοια που βρίσκονταν σε απόγνωση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, το Ιράν θα μπορούσε να αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ακόμη και με την επιβολή χαμηλότερων τελών, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Sky News.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που ιδιαίτερα τα κράτη του Κόλπου δεν είναι διατεθειμένα να αποδεχθούν, καθώς δεν επιθυμούν να αποκτήσει η Τεχεράνη οποιαδήποτε μορφή ελέγχου στις ενεργειακές εξαγωγές τους.

Παράλληλα, η οικονομική πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι για το Ιράν φαίνεται να περιορίζει σημαντικά τα διαπραγματευτικά περιθώρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουάσινγκτον έχει συμφωνήσει να άρει ορισμένες ευρείες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, ενώ έχει τεθεί προς συζήτηση και ένα ταμείο ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ποιος θα αναλάβει τη χρηματοδότησή του.

Με την παροχή εξαιρέσεων στις εξαγωγές πετρελαίου ήδη από την έναρξη των συνομιλιών διάρκειας 60 ημερών, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκαταλείψει ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά τους χαρτιά. Κατά τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του 2015, οι κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου είχαν αρθεί μόνο στο τελικό στάδιο της διαδικασίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο αυτή η απειλή θα εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη έπειτα από δύο μήνες. Μέχρι τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκονται ακόμη πιο κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές και ενδέχεται να είναι πολύ λιγότερο πρόθυμες να επιστρέψουν σε μια σύγκρουση, την οποία έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να τερματίσουν. Και η ιρανική πλευρά το γνωρίζει.