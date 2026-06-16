Μια αναγνώστρια χειλιών αποκάλυψε τι φέρεται να είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη κυρία της Γαλλίας κατά τη σύνοδο της G7 τη Δευτέρα, καθώς της έδωσε μια παρατεταμένη χειραψία.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, υποδέχτηκαν τον Τραμπ σε ένα σκηνικό της G7 για να φωτογραφηθούν πριν από ένα δείπνο εργασίας. Όμως δεν ήταν ο Γάλλος πρόεδρος αυτός που τράβηξε την προσοχή – αλλά η σύζυγός του.

Ο Τραμπ και η Μπριζίτ αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, κατά την οποία ο πρόεδρος τη χαιρέτησε με ένα διπλό φιλί στα μάγουλα, κάτι συνηθισμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, δεν ήταν τα φιλιά ή η σύντομη αγκαλιά που τράβηξαν τα βλέμματα, αλλά η περίπου 14 δευτερολέπτων χειραψία τους.

«Είμαι έτοιμος για απόψε», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον πρόεδρο Μακρόν, σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ. Αφού έπιασε το χέρι του Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε μια σταθερή χειραψία και ένα σφίξιμο πριν πει, μάλλον ψυχρά, «χαρά μου».

A very long handshake between Trump and Brigitte Macron. pic.twitter.com/uabb6Rpug0 — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

«Γεια σου, γλυκιά μου», λέει στη συνέχεια ο Τραμπ στην Μπριζίτ, σύμφωνα με τη Χίκλινγκ. «Χρόνια πολλά», απάντησε η πρώτη κυρία της Γαλλίας. Ο Μακρόν που στεκόταν ανάμεσα στη σύζυγό του και τον Τραμπ φαινόταν να θέλει την προσοχή του Αμερικανού προέδρου, καθώς ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην Μπριζίτ.

«Ο Μακρόν ακούμπησε τον Τραμπ στο μπράτσο σε μια φιλική χειρονομία και φαινόταν πρόθυμος να συζητήσουν, όμως ο Τραμπ τον προσπέρασε και στράφηκε στην Μπριζίτ με πολύ πιο θερμό ενθουσιασμό και οικειότητα, ανοίγοντας τα χέρια του και σκύβοντας για να τη φιλήσει και στα δύο μάγουλα», δήλωσε η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, στην Daily Mail.

Η Τζέιμς πρόσθεσε ότι ο Μακρόν «έμοιαζε απελπισμένος για προσοχή», ακουμπώντας τον Τραμπ στην πλάτη και χαμογελώντας καθώς μπήκε ανάμεσά τους.

Αφού άφησε το χέρι της για μια φωτογραφία, ο Τραμπ το ξαναέπιασε και τη βοήθησε να κατέβει από το σκηνικό της G7 ενώ μιλούσαν, την ώρα που ο Μακρόν παρακολουθούσε χαμογελαστός.

«Καθώς ο Μακρόν προσπάθησε να οδηγήσει τον Τραμπ προς τη σκηνή, ο Τραμπ έπιασε το χέρι της Μπριζίτ και απομακρύνθηκε κρατώντας το, ενώ ο Μακρόν ακολουθούσε από πίσω», σχολίασε η Τζέιμς.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ζευγάρι, σχολιάζοντας ότι η Μπριζίτ κάποτε χαστούκισε τον πρόεδρο Μακρόν μπροστά στις κάμερες και υπερασπιζόμενος την Μπριζίτ απέναντι σε θεωρίες υποστηρικτών του MAGA ότι είναι άνδρας.

«Κάλεσα τη Γαλλία, τον Μακρόν, του οποίου η σύζυγος του φέρεται πολύ άσχημα και αναρρώνει ακόμη από το χτύπημα στο σαγόνι», είχε δηλώσει ο Τραμπ τον Απρίλιο αναφερόμενος σε viral βίντεο του περασμένου έτους όπου ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να δέχεται χαστούκι.