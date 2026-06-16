Μια αναγνώστρια χειλιών αποκάλυψε τι φέρεται να είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη κυρία της Γαλλίας κατά τη σύνοδο της G7 τη Δευτέρα, καθώς της έδωσε μια παρατεταμένη χειραψία.
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, υποδέχτηκαν τον Τραμπ σε ένα σκηνικό της G7 για να φωτογραφηθούν πριν από ένα δείπνο εργασίας. Όμως δεν ήταν ο Γάλλος πρόεδρος αυτός που τράβηξε την προσοχή – αλλά η σύζυγός του.
Ο Τραμπ και η Μπριζίτ αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, κατά την οποία ο πρόεδρος τη χαιρέτησε με ένα διπλό φιλί στα μάγουλα, κάτι συνηθισμένο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, δεν ήταν τα φιλιά ή η σύντομη αγκαλιά που τράβηξαν τα βλέμματα, αλλά η περίπου 14 δευτερολέπτων χειραψία τους.
«Είμαι έτοιμος για απόψε», φέρεται να είπε ο Τραμπ στον πρόεδρο Μακρόν, σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ. Αφού έπιασε το χέρι του Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε μια σταθερή χειραψία και ένα σφίξιμο πριν πει, μάλλον ψυχρά, «χαρά μου».
A very long handshake between Trump and Brigitte Macron. pic.twitter.com/uabb6Rpug0— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
«Γεια σου, γλυκιά μου», λέει στη συνέχεια ο Τραμπ στην Μπριζίτ, σύμφωνα με τη Χίκλινγκ. «Χρόνια πολλά», απάντησε η πρώτη κυρία της Γαλλίας. Ο Μακρόν που στεκόταν ανάμεσα στη σύζυγό του και τον Τραμπ φαινόταν να θέλει την προσοχή του Αμερικανού προέδρου, καθώς ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην Μπριζίτ.
«Ο Μακρόν ακούμπησε τον Τραμπ στο μπράτσο σε μια φιλική χειρονομία και φαινόταν πρόθυμος να συζητήσουν, όμως ο Τραμπ τον προσπέρασε και στράφηκε στην Μπριζίτ με πολύ πιο θερμό ενθουσιασμό και οικειότητα, ανοίγοντας τα χέρια του και σκύβοντας για να τη φιλήσει και στα δύο μάγουλα», δήλωσε η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, στην Daily Mail.
Η Τζέιμς πρόσθεσε ότι ο Μακρόν «έμοιαζε απελπισμένος για προσοχή», ακουμπώντας τον Τραμπ στην πλάτη και χαμογελώντας καθώς μπήκε ανάμεσά τους.
Αφού άφησε το χέρι της για μια φωτογραφία, ο Τραμπ το ξαναέπιασε και τη βοήθησε να κατέβει από το σκηνικό της G7 ενώ μιλούσαν, την ώρα που ο Μακρόν παρακολουθούσε χαμογελαστός.
«Καθώς ο Μακρόν προσπάθησε να οδηγήσει τον Τραμπ προς τη σκηνή, ο Τραμπ έπιασε το χέρι της Μπριζίτ και απομακρύνθηκε κρατώντας το, ενώ ο Μακρόν ακολουθούσε από πίσω», σχολίασε η Τζέιμς.
Ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο ζευγάρι, σχολιάζοντας ότι η Μπριζίτ κάποτε χαστούκισε τον πρόεδρο Μακρόν μπροστά στις κάμερες και υπερασπιζόμενος την Μπριζίτ απέναντι σε θεωρίες υποστηρικτών του MAGA ότι είναι άνδρας.
«Κάλεσα τη Γαλλία, τον Μακρόν, του οποίου η σύζυγος του φέρεται πολύ άσχημα και αναρρώνει ακόμη από το χτύπημα στο σαγόνι», είχε δηλώσει ο Τραμπ τον Απρίλιο αναφερόμενος σε viral βίντεο του περασμένου έτους όπου ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να δέχεται χαστούκι.
During the G7 Summit, Macron and Brigitte greeted Trump. Trump shook Macron’s hand briefly, then lingered for 15 seconds shaking hands with Brigitte. He usually shares long handshakes with Macron, but this time it was the First Lady who got the prolonged grip. pic.twitter.com/o179C9BGEn— Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 16, 2026