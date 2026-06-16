Κατά τη διάρκεια του ποδηλατικού αγώνα νέων Saarland Trofeo στη Γερμανία, μια ηλικιωμένη γυναίκα προκάλεσε σοβαρή καραμπόλα, διαταράσσοντας την εξέλιξη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, προσπάθησε να βρει καλύτερη θέση θέασης για να παρακολουθήσει τους αθλητές, αλλά υποτίμησε την ταχύτητα του πελοτόν και βρέθηκε ξαφνικά πάνω στη διαδρομή.

Σε οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε από παρευρισκόμενους, καταγράφεται

Δείτε βίντεο με την στιγμή της σύγκρουσης, με αρκετούς ποδηλάτες να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον και να καταλήγουν στο οδόστρωμα.

🚨 Wth?! 😱



An older spectator caused a seriously dangerous incident today at #SaarlandTrofeoJuniors by trying to get a better look and entering the course with her rollator while riders were flying past at full speed!#LVMSaarlandTrofeo #Habkirchen #Saarland #Germany #Cycling pic.twitter.com/WsmobxIR3B — Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) June 14, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στον αγώνα, με αθλητές να παραμένουν στο έδαφος εμφανώς σοκαρισμένοι, ενώ άλλοι συνέχιζαν την πορεία τους προς τον τερματισμό περνώντας δίπλα από το σημείο της πτώσης.

«Ευτυχώς, οι εμπλεκόμενοι ποδηλάτες γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, παρά τις θεαματικές συγκρούσεις», ανέφερε ο χρήστης που ανήρτησε το βίντεο στα social media.

Παράλληλα τόνισε ότι η παρουσία θεατών μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα της διέλευσης των αθλητών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ποδηλάτες.