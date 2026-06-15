Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, οι ιστορίες για τα μυστηριώδη «παιδιά με τα μαύρα μάτια» συνεχίζουν να προκαλούν φόβο και αίσθηση μυστηρίου. Πρόκειται για έναν παραφυσικό αστικό μύθο που περιγράφει παιδιά με κατάμαυρα μάτια, τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά έξω από σπίτια ή αυτοκίνητα ζητώντας βοήθεια ή άδεια εισόδου. Παρότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη απόδειξη για την ύπαρξή τους, εκατοντάδες παρόμοιες μαρτυρίες έχουν καταγραφεί από τότε που το φαινόμενο έγινε γνωστό στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Η προέλευση του θρύλου εντοπίζεται το 1996, όταν ο δημοσιογράφος από το Τέξας, Μπράιαν Μπέθελ, ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μια ομάδα παιδιών με εντελώς μαύρα μάτια, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του έξω από ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Άμπιλιν. Η εμπειρία, όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, τον άφησε κυριολεκτικά τρομοκρατημένο. Έκτοτε, δεκάδες και αργότερα εκατοντάδες παρόμοιες αφηγήσεις άρχισαν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο, με μάρτυρες να περιγράφουν χλωμά παιδιά με μαύρα μάτια που ζητούν να μπουν σε σπίτια ή οχήματα και στη συνέχεια εξαφανίζονται χωρίς ίχνος. Παρά την εξάπλωση του μύθου, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ επαληθευμένη απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη των αποκαλούμενων «παιδιών με μαύρα μάτια».

Οι ερευνητές της λαογραφίας εκτιμούν ότι η διαχρονική γοητεία που ασκεί το φαινόμενο ενδέχεται να σχετίζεται λιγότερο με το υπερφυσικό και περισσότερο με έναν βαθιά ριζωμένο ανθρώπινο φόβο απέναντι σε κάτι που μοιάζει οικείο, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται αφύσικο. Ο Μπέθελ, ο οποίος σήμερα εργάζεται στον τομέα της επικοινωνίας για τον Δήμο του Άμπιλιν, αναφέρθηκε ξανά στο περιστατικό κατά τη διάρκεια συνέντευξης που δημοσιεύθηκε στο επίσημο κανάλι της πόλης στο YouTube. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν στο αυτοκίνητό του έξω από το πρώην θέατρο Γουέστγουντ κατά το σούρουπο και χρησιμοποιούσε το φως της φωτεινής επιγραφής του κινηματογράφου για να γράψει μια επιταγή, όταν δύο αγόρια πλησίασαν το όχημά του. Τα παιδιά φαίνονταν να είναι ηλικίας μεταξύ εννέα και δώδεκα ετών και φορούσαν φούτερ με κουκούλα.

Όπως θυμάται, αυτό που τον εντυπωσίασε αρχικά δεν ήταν η εμφάνισή τους, αλλά ένα συντριπτικό αίσθημα τρόμου. «Αμέσως φοβάμαι. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάμαι. Δεν συμβαίνει τίποτα εξωτερικά που θα έπρεπε να με κάνει να αισθάνομαι έτσι, αλλά αμέσως φοβάμαι», δήλωσε ο Μπέθελ. Ένα από τα αγόρια ζήτησε να το μεταφέρει κάπου, λέγοντας ότι έπρεπε να πάρουν χρήματα από τη μητέρα τους για να παρακολουθήσουν μια ταινία. Ο δημοσιογράφος περιέγραψε το παιδί ως «υπερβολικά άνετο για την ηλικία του» και σημείωσε ότι όσο περισσότερο μιλούσε τόσο περισσότερο αυξανόταν ο φόβος του. «Όσο περισσότερο μιλά αυτό το παιδί, τόσο πιο φοβισμένος γίνομαι. Δεν βγάζει κανένα νόημα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αγόρι προσπάθησε να τον καθησυχάσει λέγοντας: «Δεν έχουμε όπλο ή κάτι τέτοιο». Η φράση αυτή, ωστόσο, είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. «Εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπαίνω σε κατάσταση απόλυτου πανικού. Κάτι μέσα μου λέει ότι αυτά τα παιδιά δεν χρειάζονται όπλο», είπε χαρακτηριστικά. Τα παιδιά δήλωσαν ότι ήθελαν να παρακολουθήσουν την ταινία «Mortal Kombat», όμως ο Μπέθελ συνειδητοποίησε ότι η προβολή είχε ήδη ξεκινήσει και πως θα έχαναν το μεγαλύτερο μέρος της, αν τα μετέφερε στη μητέρα τους και τα γύριζε πίσω. Όταν κοίταξε ξανά τα αγόρια, όπως ισχυρίζεται, διαπίστωσε ότι τα μάτια τους ήταν εντελώς μαύρα. «Αυτά τα παιδιά έχουν ολόμαυρα μάτια. Και δεν μιλάω για διεσταλμένες κόρες ή κάτι τέτοιο. Εντελώς μαύρα. Μαύρα, κενά, χωρίς ψυχή που αντανακλούσαν το φως της επιγραφής του κινηματογράφου», περιέγραψε.

Καθώς προσπαθούσε να ανεβάσει το παράθυρο και να φύγει, ο εκπρόσωπος της μικρής ομάδας φέρεται να θύμωσε και άρχισε να χτυπά το τζάμι. Ο Μπέθελ υποστήριξε ότι το αγόρι φώναξε: «Κύριε, δεν μπορούμε να μπούμε στο αυτοκίνητό σας αν δεν μας πείτε ότι είναι εντάξει. Αφήστε μας να μπούμε». Ο ίδιος έβαλε αμέσως όπισθεν και απομακρύνθηκε με ταχύτητα. Λίγα λεπτά αργότερα, όταν κοίταξε στον καθρέφτη, τα παιδιά είχαν εξαφανιστεί. Όπως είπε, όταν έφτασε στο σπίτι του έτρεξε κυριολεκτικά από το αυτοκίνητο μέχρι την πόρτα του διαμερίσματός του, προσπαθώντας να επεξεργαστεί όσα είχαν συμβεί. Λίγες εβδομάδες αργότερα, κατά τη διάρκεια συνεδρίου δημοσιογραφίας στο Όστιν, έγραψε για το περιστατικό και το δημοσίευσε στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα η ιστορία να εξαπλωθεί γρήγορα και να ακολουθήσουν δεκάδες παρόμοιες μαρτυρίες.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη αναφορά, οι ειδικοί στη λαογραφία και οι ερευνητές του παραφυσικού εξακολουθούν να διαφωνούν για το αν τα «παιδιά με μαύρα μάτια» αποτελούν απλώς έναν διαδικτυακό θρύλο ή κάτι πιο σκοτεινό. Ο Τζέισον Όφατ, καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Northwest Missouri State, ο οποίος ερευνά το φαινόμενο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, υποστήριξε ότι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά των αναφορών είναι η ομοιότητά τους ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης. Όπως δήλωσε, έχει μιλήσει με ανθρώπους από ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, αλλά και από την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Σαουδική Αραβία και την Αυστραλία, οι οποίοι περιέγραψαν σχεδόν ακριβώς την ίδια εμπειρία.

Σύμφωνα με τον Όφατ, οι μάρτυρες περιγράφουν συχνά δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και πιο σίγουρο για τον εαυτό του. Πολλές αναφορές μιλούν για χλωμά παιδιά με μαύρα μάτια, παλιομοδίτικα ρούχα, λιπαρά μαλλιά, άσχημη αναπνοή και ασυνήθιστα ώριμο τρόπο ομιλίας. «Μιλούν με αυτοπεποίθηση. Μιλούν σαν να είναι πολύ μεγαλύτερα από όσο φαίνονται», ανέφερε ο ερευνητής. Πρόσθεσε, επίσης, ότι πολλοί μάρτυρες αισθάνονται αρχικά μια έντονη παρόρμηση να βοηθήσουν τα παιδιά, πριν αρχίσει να κυριαρχεί ο φόβος. Ένα ακόμα επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά φαίνεται να προσπαθούν να απομονώσουν το άτομο με το οποίο συνομιλούν, ζητώντας μεταφορά, είσοδο σε σπίτι ή συνοδεία σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο. «Συνήθως συμβαίνει τη νύχτα. Προσπαθούν να κάνουν το άτομο να τα μεταφέρει κάπου απομονωμένα», εξήγησε.

Ο Όφατ υποστήριξε επίσης ότι πολλοί μάρτυρες δεν παρατηρούν αμέσως κάτι περίεργο στα μάτια των παιδιών. «Όταν το άτομο τα παρατηρεί, αμέσως τρομοκρατείται», δήλωσε. Μεταξύ των πιο ανησυχητικών περιστατικών που έχει καταγράψει, περιλαμβάνεται η υπόθεση της Μπεθ Στρίνγκφιλντ από το Μιζούρι. Σύμφωνα με την αφήγηση, η γυναίκα βρισκόταν μόνη στο σπίτι με τα παιδιά της όταν άκουσε χτύπο στην πόρτα. Έξω στεκόταν ένα κορίτσι περίπου επτά ετών, ντυμένο με ένα κίτρινο φόρεμα με λουλούδια που έμοιαζε να προέρχεται από άλλη εποχή. Το κορίτσι ισχυρίστηκε ότι ένας άνδρας την καταδίωκε και παρακάλεσε να μπει μέσα στο σπίτι. Η Στρίνγκφιλντ αισθάνθηκε αρχικά συμπόνια, μέχρι που παρατήρησε τα μάτια της. Όπως θυμόταν αργότερα, έμοιαζαν «σαν κάποιος να είχε ρίξει μελάνι μέσα τους και ήταν κατάμαυρα από άκρη σε άκρη». Τότε έκλεισε απότομα την πόρτα και έτρεξε στο εσωτερικό του σπιτιού. Λίγα λεπτά αργότερα άκουσε χτυπήματα σε κοντινό παράθυρο και φοβούμενη ότι το παιδί είχε κινηθεί γύρω από το σπίτι, έσπευσε να ασφαλίσει και άλλες εισόδους πριν ελέγξει το βρέφος της στον επάνω όροφο. Αργότερα δήλωσε ότι είχε πειστεί πως είχε αποφύγει έναν σοβαρό κίνδυνο.

Οι ειδικοί στη λαογραφία επισημαίνουν ότι οι ιστορίες αυτές περιλαμβάνουν μοτίβα που εμφανίζονται εδώ και αιώνες σε μύθους και θρύλους, σύμφωνα με την Daily Mail. Η Μπρίτζιντ Μπερκ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Θρησκειολογίας στο Πανεπιστήμιο Montclair State, έχει επισημάνει ότι πολλές υπερφυσικές παραδόσεις περιγράφουν οντότητες που χρειάζονται πρόσκληση για να αποκτήσουν επιρροή πάνω στο θύμα τους. Το ίδιο στοιχείο εμφανίζεται επανειλημμένα στις ιστορίες για τα παιδιά με μαύρα μάτια, καθώς οι μάρτυρες αναφέρουν συχνά ότι τα παιδιά ζητούν άδεια για να εισέλθουν σε σπίτια ή οχήματα. Ο Όφατ σημείωσε ότι η λεπτομέρεια αυτή του θυμίζει έντονα τη λαογραφία των βρικολάκων. «Πρέπει να πάρουν άδεια για να μπουν. Δεν μπορούν να εισβάλουν σε ένα σπίτι. Πρέπει να τους αφήσεις εσύ», είπε, προσθέτοντας ότι παρόμοιες παραδόσεις συναντώνται σε θρύλους για βρικόλακες σε πολλές διαφορετικές κουλτούρες.

Μία ακόμα αναφορά προέρχεται από τον Κρεγκ Μπέσαντ, φοιτητή από το Μιζούρι, ο οποίος υποστήριξε ότι συνάντησε δύο παιδιά με μαύρα μάτια, ενώ σπούδαζε στο εξωτερικό στο Νόριτς της Αγγλίας. Όπως ανέφερε, περπατούσε προς το σπίτι λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν δύο αγόρια τον πλησίασαν κοντά σε νεκροταφείο ζητώντας οδηγίες. Τα παιδιά φαίνονταν περίπου 13 και 9 ετών και φορούσαν φούτερ και αθλητικά παπούτσια. Αρχικά συμφώνησε να τα βοηθήσει, όμως σύντομα παρατήρησε ότι τα μάτια τους ήταν κατάμαυρα, χωρίς ίχνος λευκού. «Τα μάτια ήταν το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο. Ήταν σαν να μην είχαν ψυχή ή τίποτα μέσα τους», θυμήθηκε. Αφού τα συνόδευσε μέχρι την είσοδο του νεκροταφείου, ο μεγαλύτερος από τους δύο τον πίεζε επανειλημμένα να μπει μαζί τους στον χώρο. Όταν αρνήθηκε, το παιδί φέρεται να έγινε πιο επιθετικό. «Η απογοήτευση στο πρόσωπο αυτού του παιδιού προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από ένα από τα πιο κακά χαμόγελα που έχω δει ποτέ», ανέφερε. Σύμφωνα με τον Μπέσαντ, το μικρότερο παιδί είπε τότε: «Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό». Εκείνη τη στιγμή, όπως ισχυρίστηκε, συνήλθε από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν και το ένστικτο επιβίωσης τον έκανε να τρέξει μακριά όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Όταν κοίταξε πίσω, τα παιδιά είχαν εξαφανιστεί.

Οι υποστηρικτές της ύπαρξης των «παιδιών με μαύρα μάτια» υποστηρίζουν ότι ορισμένες συναντήσεις με αυτά έχουν ακολουθηθεί από ασθένειες, θανατηφόρα ατυχήματα ή άλλες συμφορές. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να τεκμηριώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ επαληθευμένες φωτογραφίες, βίντεο ή φυσικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξή τους. Ο Όφατ αναγνώρισε ότι οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων είναι συχνά αναξιόπιστες και ότι ορισμένες αναφορές ενδέχεται να επηρεάζονται από λανθασμένες αναμνήσεις, υποβολή ή παρερμηνείες. «Η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα είναι από τις χειρότερες μορφές μαρτυρίας. Ο εγκέφαλός μας συμπληρώνει συνεχώς κομμάτια που οι αισθήσεις μας δεν κατέγραψαν πραγματικά», δήλωσε.

Άλλοι έχουν προτείνει ότι ορισμένες συναντήσεις μπορεί να ήταν περίτεχνες φάρσες με τη χρήση μαύρων φακών επαφής. Παρότι τέτοιοι φακοί υπάρχουν, ο Όφατ σημείωσε ότι είναι ακριβοί, άβολοι και δύσκολα μπορούν να εξηγήσουν όλες τις αναφορές. Οι σκεπτικιστές θεωρούν ότι το φαινόμενο δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν σύγχρονο αστικό μύθο που ενισχύθηκε από διαδικτυακά φόρουμ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δύναμη της υποβολής. Παρ’ όλα αυτά, ο ερευνητής εξακολουθεί να εντυπωσιάζεται από τη συνέπεια των περιγραφών. Όπως τόνισε, δεν έχει εντοπίσει κάποιο κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι συνάντησαν παιδιά με μαύρα μάτια. Οι μάρτυρες περιλαμβάνουν άτομα διαφορετικών ηλικιών, γονείς, ανθρώπους με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολίτες από πολλές χώρες του κόσμου. «Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος λόγος ή μοτίβο που να εξηγεί γιατί επιλέγουν αυτούς που επιλέγουν», είπε.

Ο Όφατ συνέκρινε επίσης το φαινόμενο με τον Σλέντερ Μαν, τον φανταστικό χαρακτήρα του διαδικτύου που ενέπνευσε χιλιάδες αναφορές θεάσεων, παρότι δημιουργήθηκε εξαρχής ως επινόηση. Όπως σημείωσε, είναι πιθανό οι άνθρωποι να ερμηνεύουν ασυνήθιστες εμπειρίες μέσα από το πρίσμα οποιασδήποτε παραφυσικής μορφής κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση. «Όταν κάτι μπαίνει στο συλλογικό φαντασιακό, εμφανίζεται ως παιδί με μαύρα μάτια ή ως Σλέντερ Μαν ή οτιδήποτε άλλο», κατέληξε.